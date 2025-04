Instagram lancia Edits: cos’è la nuova app per scaricare video

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima novità che sta trovando già il consenso di chi l'ha provata è stata lanciata da Instagram e pensata per chi ama creare video: da alcune ore è infatti disponibile Edits, un'app autonoma per la creazione dei filmati. La nuova app consente di organizzare, girare e modificare video oltre ad accedere a informazioni dettagliate sui contenuti.

Come funzionano le modiche

Le modifiche includono la sostituzione dello sfondo, i sottotitoli automatici e strumenti di intelligenza artificiale in grado di trasformare le immagini in video: la fotocamera può registrare video lunghi anche 10 minuti con qualità decisamente migliori rispetto a quanto visto finora e la creazione delle rell più usate: ritocco, schermo verde, catalogo musicale, timer e conto alla rovescia. " In questo momento nel mondo stanno succedendo tante cose e, qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito creare gli strumenti creativi più accattivanti per coloro che realizzano video non solo per Instagram, ma anche per altre piattaforme ”, ha dichiarato Adam Mosseri, amministratore delegato di Instagram, in un reel pubblicato nelle scorse settimanae dove annunciava l'arrivo della nuova app.

Cosa sarà possibile fare

Oltre a Instagram, la grande novità risiede nel fatto che i video creati con Edits saranno pubblicabili su qualsiasi altra piattaforma perché possiede " tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti, la possibilità di condividere bozze con amici e altri creatori e, se decidi di condividere i tuoi video su Instagram, potenti approfondimenti sulle prestazioni di quei video ". Le migliorìe riguardano una timeline per ogni fotogramma, nuove funzioni generate con l'IA così come la creazione di immagini.

In base ai trend del momento, c'è anche una sezione dedicata ai filtri musicali e non solo. " Altre funzioni esclusive di Edits includono una scheda Inspiration che consente di ispirarsi a reel con audio di tendenza e una scheda Idee per tenere traccia delle idee di cui si è entusiasti ma che non si è ancora pronti a creare. Inoltre, sono disponibili i primi strumenti basati sull'intelligenza artificiale, come Ritagli (per isolare persone o oggetti specifici con un tracking di precisione) e Animazione (per trasformare immagini statiche in video coinvolgenti ", aggiunge Mosseri.

Come utilizzarla

Da Apple store o Google Play si dovrà scaricare l'app e poi fare login con le stesse credenziali che si utilizzano già per Instagram: a quel punto la telecamera sarà a disposizione di ogni utente ma anche l'uso di foto e video che si trovano già presenti nel dispositivo di ognuno di noi. Una volta completati video e clip con il montaggio, si potrà esportare anche in 4K per essere condiviso dove si vuole o semplicemente salvato sul nostro smartphone.

La risposta alla concorrenza

La novità di Meta sembra essere la risposta a CapCut, l’app gemella di TikTok, anch’essa di proprietà della società madre cinese ByteDance che consente agli utenti di creare e modificare video sul proprio telefono o computer.

potrebbe essere vista come un passo avanti per guadagnare terreno nella prossima era della creazione di brevi video nell’economia dei creator",

A proposito di, considerando l’incertezza del futuro di questo social, la visione di Instagram di lanciare Edits "spiegano gli esperti del settore.