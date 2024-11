Instagram cambia l'immagine del profilo. La novità in arrivo per tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Instagram, così come già accade per tutti i principali social network, continua ad evolversi e a mettere a disposizione dei propri utenti degli strumenti innovativi. Stando a quanto riferito in anteprima dall'esperto Alessandro Paluzzi, la piattaforma targata Meta sta ultimando i test su una nuova funzionalità che consentirà a tutti di generare in modo autonomo una versione dell'immagine del profilo modificata dall'intelligenza artificiale.

Per rendere ancora più agevole questa opzione, consentendo ai suoi milioni di utenti di accedere in modo rapido e intuitivo agli strumenti messi a disposizione dall'AI generativa, il team di sviluppo di Meta ha deciso di inserirla direttamente tra le opzioni di modifica del profilo. Basterà quindi andare sulla pagina principale, selezionare "Modifica profilo", e quindi cliccare su "Modifica immagine" prima e "Crea un’immagine profilo AI" dopo: a questo punto il sistema effettuerà le modifiche in modo automatico, realizzando una versione del nostro avatar modificata dall'intelligenza artificiale.

Se si tratta di una novità per Instagram altretanto non si può dire per gli altri social network: TikTok e Snapchat, ad esempio, già da tempo hanno messo a disposizione dei propri utenti un'opzione del genere, rispettivamente attraverso AI Avatar e Dreams. Rimanendo in casa Meta, anche Facebook sta collaudando la sua funzione di generazione dell'immagine di profilo basata sulla AI: in questo caso, tuttavia, sembra che ad essere rimasto indietro, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere sia Facebook, dato che la funzionalità deve ancora essere inserita tra le opzioni a disposizione sulla piattaforma.

In realtà, facendo una considerazione più generale, i fruitori dei social targati Meta non si sono fino ad ora mai dimostrati particolarmente entusiasti nell'accogliere immagini finte o ritoccate dagli utenti, così come la società proprietaria della piattaforma. A dimostrazione di ciò basti ricordare che solo nella prima parte del 2024 Meta ha rimosso dalle piattaforme un migliaio di profili fake che utilizzavano proprio la AI per creare foto ingannevoli in grado di catturare l'attenzione degli utenti e mettere a segno ogni genere di raggiro.

Ora, a distanza di qualche mese, si sta verificando l'esatto opposto, per cui non solo ci si inizia ad aprire all'intelligenza

artificiale generativa ma se ne incoraggia l'utilizzo: si tratta di una chiara spinta verso quella che è diventata una nuova tendenza su tutti i principali social network per non perdere terreno nei confronti della concorrenza.