Con iOS 18.2 l'iPhone diventa più intelligente. Ecco tutte le nuove funzioni con l'AI

Ascolta ora 00:00 00:00

Apple prosegue con la sua strategia di rilasciare in modo graduale le funzionalità di iOS 18, una roadmap che, secondo i programmi del colosso di Cupertino, dovrebbe concludersi con la versione 18.4, attesa per la primavera dell'anno prossimo. Da un lato il calendario più fitto soddisfa gli utenti, che non sono più costretti ad attendere le novità fino a giugno, mese in cui l'azienda, in occasione della WWDC, presentava in anteprima le funzionalità per poi distribuirle ufficialmente con l'immissione sul mercato del nuovo iPhone. Dall'altro ciò comporta, stando ad alcuni rumor, un rallentamento preoccupante nello sviluppo dell'iOS 19.

Tempistiche a parte, con la distribuzione di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, Apple ha introdotto una serie di novità relative all'intelligenza artificiale, tra cui le più importanti sono senza dubbio Image Playground, Genmoji e l'integrazione con ChatGPT.

Grazie a Image Playground è possibile realizzare delle immagini prendendo spunto da temi, accessori e costumi: l'utente può anche partire da un prompt testuale, inserendo delle descrizioni, oppure creare ritratti di amici o parenti traendole da scatti salvati nella libreria di Foto. Ovviamente non si tratterà di foto realistiche, dato che la funzione mira a renderle più particolari, trasformandole in stile artistico o in cartoon. Disponibile anche come app standalone, Image Playground è attivabile in Messaggi o in applicazioni come Freeform o Keynote.

Con Genmoji l'utente avrà la possibilità di realizzare delle emoji personalizzate. Sarà sufficiente inserire una descrizione nella tastiera emoji per accedere a diverse opzioni tra cui scegliere. Anche in questo caso si potranno personalizzare i risultati traendo spunto da foto salvate nel dispositivo, da arricchire eventualmente con l'aggiunta di accessori quali occhiali o cappelli. Le emoji generate possono essere aggiunte ai messaggi oppure condivise come adesivi o reazioni.

Nella app note è stata inserita la Bacchetta Immagini, uno strumento che consente di produrre immagini usando il contesto scritto o visivo già presente nella nota. Basterà fare un cerchio su un'immagine abbozzata per renderla più dettagliata, oppure su un testo digitato o scritto per far realizzare all'intelligenza artificiale un disegno attinente al contenuto.

La più attesa di tutte, comunque, è di certo l'integrazione di ChatGPT, accessibile da Siri e dagli Strumenti di scrittura in iOS, iPadOS e macOS.

L'utente potrà, grazie alla funzione Scrivi, produrre con l'AI contenuti per qualsiasi argomento su cui stia scrivendo dagli Strumenti di scrittura, oppure sfruttare le capacità generative di ChatGPT per creare immagini da associare al testo scritto. Sarà l'utente a decidere se attivare questa funzione e a determinare la condivisione delle informazioni.