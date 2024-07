WhatsApp, come fare a cambiare il colore del logo dell'app

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp non cessa mai di riservare sorprese, a questa forse non tutti hanno prestato la dovuta attenzione. Il logo della celebre App di messaggistica istantanea, infatti, ha la possibilità di mutare colore, e di passare dal classico verde al rosso, e anche ad altre tonalità. Questo è possibile grazie a una nuova applicazione che però è estranea a Meta.

Il cambio di colore

Qualcuno lo avrà visto, o se ne sarà accorto. Il logo di WhatsApp può diventare rosso, oppure di altri colori, fino anche ad essere arcobaleno. Perché? Si tratta di un servizio extra, che consiste proprio nel personalizzare il logo della piattaforma con il colore che preferiamo: rosso, viola, azzurro, multicolour. Questa funzione consente a chi lo desidera di dare la propria impronta al suo profilo, fornendogli maggiore carattere.

Ma come funziona? Si tratta di un'opzione resa disponibile da qualche settimana, e forse non tutti se ne sono ancora accorti. Il cambio di colore è reso possibile grazie all'impiego di una terza applicazione che non appartiene a Meta. Stiamo parlando di Nova Launcher, una App dedicata proprio alla modifica e alla personalizzazione dei propri profili. Questo strumento, infatti, consente di modificare le icone presenti sulle App del nostro telefono, agendo sul pannello delle notifiche.

Il ruolo di Nova Launcher

Utilizzare questa applicazione non è affatto complicato. Una volta scaricata sul nostro smartphone, si può proseguire impostando il logo di WhatsApp, scegliendo il colore che più ci aggrada. Il rosso è solo un'idea, si può preferire il giallo, o addirittura il nero. Il logo che ci piace può essere trovato su Google, ma bisogna ricordare che il file scaricato deve essere in Png. Infatti è questo il tipo di documento letto da Nova Launcher.

Una volta trovato e scaricato il logo desiderato, potremo utilizzare al App per sostituirlo a quello classico di WhatsApp.

Pertanto la serie di operazioni consiste nello scaricare il nuovo logo, trovare l'icona di WhatsApp fra le applicazioni sul nostro telefono, tenere premuto sull'icona e fare poi "tap" su Modifica. A quel punto potremo selezionare "Cambia immagine" e provvedere alla. E il gioco sarà fatto.