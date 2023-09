Meta lancia i canali WhatsApp anche in Italia: ecco cosa sono

Ancora novità dal fronte Meta. L'impresa statunitense a capo dei social Facebook e Instagram, i dei servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, ha infatti annunciato l'arrivo imminente dei "Canali" di WhatsApp in ben 150 paesi del Mondo, Italia inclusa. Si tratta ormai di poche settimane di attesa prima che il servizio divenga operativo.

L'uso dei Canali

La novità era stata annunciata lo scorso giugno proprio da Mark Zuckerberg. Il progetto consiste in una nuova funzione che consente agli utenti di ricevere aggiornamenti sia da parte di altri iscritti che da gruppi più consistenti, come organizzazioni (squadre famose, leader politici, artisti) e media. In pratica, Meta puntava ad avere qualcosa di molto simile alle Newsletter o ai canali Telegram.

Nelle presentazioni iniziali era stato inoltre spiegato che sarebbero stati solo gli utenti a decidere se iscriversi o meno al canale. Gli amministratori dello stesso, infatti, non potranno aggiungere nessuno. I messaggi pubblicati all'interno del canale, inoltre, rimarranno visibili per solo 30 giorni, per poi essere rimossi. Questi sono alcuni dei dettagli resi disponibili in attesa che la funzione sia operativa.

Fra le altre informazioni, anche il fatto che i Canali saranno separati dalle chat, perciò non si conoscerà l'identità dei loro follower. Sono state messe a punto diverse strategie proprio per tutelare la privacy di chi segue il canale e degli amministratori.

Il lancio

Come abbiamo detto si tratta di poche settimane d'attesa, poi il nuovo servizio verrà lanciato in 150 paesi del Mondo, compresa l'Italia. Al momento, infatti, i Canali WhatsApp sono disponibili solo in 10 paesi. "Se per te i canali sono una novità, devi sapere che il nostro obiettivo è creare il servizio di trasmissione più privato che ci sia. I canali sono separati dalle chat e gli altri follower non potranno vedere chi scegli di seguire. Ci assicuriamo anche di proteggere le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower" , si legge nel comunicato di WhatsApp. " Siamo molto soddisfatti di tutti i feedback positivi ricevuti sin dal lancio iniziale in dieci paesi ".

Le novità in arrivo

Fra gli altri aggiornamenti in arrivo, abbiamo un miglioramento della directory, che consente di trovare i Canali da seguire già selezionati in base al Paese di provenienza. Fra le modalità di ricerca, c'è anche la possibilità di individuare un canale in base al numero di follower. Potranno inoltre essere utilizzate le emoji nella funzione "reazioni".

Dal punto di vista degli amministratori dei Canali, questi avranno la facoltà di apporre delle modifiche tramite apposita funzione entro 30 giorni dai loro aggiornamenti.