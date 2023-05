Netflix: come giocare e dove trovare i giochi (gratis) del mese

Non soltanto film e serie tv: la piattaforma streaming Netflix offre ai propri abbonati la possibilità di usufruire di servizi di gaming, ossia videogiochi, con una libreria che si arricchisce sempre di più e che in poco più di un anno dalla sua nascita conta già 55 giochi gratuiti mentre in cantiere ne sono previsti altri 40 entro la fine dell'anno.

Netflix games: le novità di maggio

Da un paio di giorni (23 maggio) gli abbonati hanno a disposizione tre nuovi giochi: Laya's Horizon, il cui trailer ufficiale è già disponibile anche su YouTube dove si vede un mix di picchi e vallate che, come spiegato dagli esperti di Multiplayer, vengono sorvolati grazie a mantelli che fanno planare da un lato all'altro della mappa sfruttando numerosi elementi dell'atmosferca come turbolenze e correnti ascensionali. L'altra novità già disponibile riguarda il videogioco Transformers: Forged to Fight from Kabam, gioco di ruolo e azione disponibile in molte lingue. Nelle ultime ore è disponibile nel catalogo Netfliz anche World of Goo: Remastered, un puzzle game che si incentra sulla fisica dove verranno trascinate e fatte cadere in cui palline per la costruizione di ponti, torri e altri elementi.

Arriverà il 31 maggio un quarto gioco nella libreria della piattaforma: si tratta di Dungeon Boss: Respawned. Sviluppato dal team di Boss Fight, si tratta di una produzione originale dei Netflix Game Studio. Come spiegano gli esperti, gli sviluppatori hanno modificato, migliorandola, la grafica e aggiunto nuovi eroi, terre da esplorare e un gran numero di avversari e nemici.

Come si gioca

A differenza di quanto accade con film e serie tv, i giochi non sono disponibili in streaming ma andrà fatto download sul proprio dispositivo. In questo senso sarà necessario avere a disposizione smartphone o tablet che siano compatibili con iOs dalla versione 15 in su e con Android dall'8.0. Logicamente, il proprio abbonamento Netflix dovrà essere attivo ma soprattutto una connessione alla rete che sia il più possibile stabile e veloce così da rendere ottimali le prestazioni dei giochi che si vorranno fare. Il download richiede sempre un certo spazio, è importante quindi accertarsi che ci sia un certo spazio a disposizione.

Dove trovare i giochi

Come detto, al momento i giochi saranno fruibili soltanto dopo averlo scaricati, tramite l'app di Netflix, sui telefonini o sui tablet compatibili dall'Apple Store e Play Store di Google. Come si faranno a trovare? È molto semplice perché l’app Netflix prevede un'apposita scritta Giochi nella schermata iniziale e un'altra nella parte in basso: a questo punto si dovrà soltanto "scrollare in basso", quando ci si è autenticati sull'app, per ritrovare le aree dedicate al gaming. A questo punto, si dovrà scegliere il gioco desiderato e si sarà rimandati su una pagina apposita dove inizierà il download.