Novità Apple, arriva una nuova app. A cosa serve e cosa si può fare

Apple pronta a stupire con una nuova applicazione che promette di aiutare gli utenti a creare inviti originali e personalizzati da inoltrare in ogni occasione. La app si chiama "Inviti", e grazie ad essa sarà possibile interagire con amici, familiari e colleghi, inviando l'invito a un qualsiasi evento e aspettando la conferma. Non solo. Grazie all'applicazione si potranno aggiungere e condividere album, e scambiare playlist di Apple Music.

Chi intende usufruire di questa novità presentata nei giorni scorsi dal colosso di Cupertino potrà trovarla e scaricarla dall'App Store, oppure potrà ottenerla collegandosi all'indirizzo icloud.com/invites. Si tratta di un'applicazione per iPhone con almeno iOS 18, e per usufruirne è necessario avere un piano iCloud+. Nessun problema, invece, per rispondere all'invito, per il quale non sarà invece necessaro un account e un dispositivo Apple.

Ma come funziona questa nuova app? L'utente parte scegliendo un'immagine dalla propria libreria, o dalla galleria di sfondi a disposizione, cercando in base al tema e all'occasione. Da qui è possibile creare l'invito, che può essere correlato ad un album. Non solo. Grazie all'integrazione con Meteo e Mappe, si potranno fornire indicazioni circa il luogo dell'incontro, e dare informazioni circa le previsioni meteo attese per la data prevista. L'album e la play list condivisi possono essere poi arricchiti delle immagini e della musica di quell'evento, così che resti un ricordo. Apple Music è accessibile direttamente da "Inviti" per chi ha già l'abbonamento.

A rendere gli inviti così speciali è sicuramente il supporto di Apple Intelligence. Grazie alla feature Image Playground, infatti, gli utenti potranno ottenere immagini originali servendosi di descrizioni e concetti che saranno rielaborati ad hoc per creare qualcosa di unico. A disposizione anche gli strumenti di scrittura per digitare messaggi.

Una volta creato l'invito, sarà possibile visualizzare e gestire gli eventi, condividere dei link con gli invitati, verificare se chi ha ricevuto l'invito ha dato conferma, scegliere l'anteprima, cambiare uno sfondo e molto altro.

Si tratta di uno dei tanti servizi a disposizione di chi possiede un piano iCloud+, che potrà usufruire anche di altre funzioni premium, come uno spazio di archiviazione aggiuntivo, o un Relay privato che consente una navigazione su Safari del tutto riservata.

Altri servizi utili sono la possibilità di nascondere la propria email con un indirizzo casuale, o di usufruire del servizio Video sicuro di HomeKit, che protegge i filmati con crittografia end-to-end. Inoltre si possono personalizzare i domini della propria email ed è possibile condividere il piano iCloud+ con altre cinque persone, senza costi aggiuntivi, col programma "In Famiglia".