Offerte Amazon di Natale: giochi PlayStation e accessori da gaming

Dopo avere consigliato dei regali non tecnologici, ci concentriamo sulle offerte Amazon per il Natale dei patiti del gaming i quali, per inciso, non hanno né un genere né un’età definita. La PlayStation, oltre a essere unisex, unisce i giovanissimi e chi non è più di primo pelo.

Per giocare nelle migliori condizioni possibili occorre creare una postazione comoda ed equipaggiata con tutto ciò che serve a vivere un’esperienza il più coinvolgente e precisa possibile.

Sony InZone H7

Si potrebbe scrivere un libro su queste cuffie, create per funzionare con PlayStation e personal computer. Hanno viere doti cominciando dai controlli posizionati sui padiglioni e dotati di rotelle a scatto che restituiscono una maggiore precisione per il bilanciamento del volume audio e quello delle chat, oltre a potere gestire anche ilcollegamento Bluetooth il quale, peraltro, è rapido e funzionale.

Il microfono viene rilevato immediatamente appena si abbassa l’asta e, sfruttando il Tempest Engine della PlayStation 5, le direzioni audio sono chiare.

L’esperienza audio garantita da queste cuffie è degna di nota e duratura, anche perché possono essere usate durante la ricarica delle batterie che, garantisce Sony, offrono fino a 40 ore di autonomia.

Songmics OBG28BU

Comodi è meglio. I gamer incalliti non smetterebbero di giocare neppure per mangiare, motivo in più per avere una sedia all’altezza.

La sedia Songmics è dotata di rotelle, inclinabile, regolabile, ha i braccioli pieghevoli ed è comoda e solida.

Si monta in una manciata di minuti e trova posto anche negli spazi meno ampi, in virtù dei suoi 80 x 65 x 32 cm.

Il peso è di 16 chili e sorregge fino a 150 chili, garantendo una seduta ampia e comoda che permette di trovare la posizione più consona a ognuno. Dettaglio da non sottovalutare: i braccioli pieghevoli consentono di posizionare la seduta sotto tavoli e scrivanie.

LG 27MP400

Monitor da 27 pollici Full HD con pannello IPS, ossia a matrice attiva di tipo Thin film transistor che propone colori e contrasto migliori.

È dotato di tecnologia AMD FreeSync che sincronizza Gpu e monitor in modo che i fotogrammi non accusino ritardi. Un sistema particolarmente utile ai gamer ma che restituisce vantaggi evidenti anche chi fa uso di questo LG per guardare film, al pari dell’antiriflesso che è una delle peculiarità di questo monitor.

I dati più appetibili agli esperti sono: frequenza di aggiornamento di 75 Hz, proporzioni 16:9 e connettività HDMI e VGA. Il peso è di 5 chilogrammi, non ha quindi bisogno di essere posizionato su superfici particolarmente solide o robuste.

SteelSeries Aerox 3 Onyx

La precisione è tutto tanto nel gaming quanto al lavoro. Un mouse leggero (59 grammi), ergonomico e dotato di sensore ottico TrueMove Core da 8.500 Cpi, definizione che merita un approfondimento.

I Cpi (Counts per inch, ossia campionamenti per pollice) determinano la velocità del movimento del cursore del mouse. Più il valore Cpi è alto e più il puntatore del mouse segue il movimento fisico, garantendo una maggiore precisione.

Imperbeabile e resistente alla polvere, può essere usato in modalità Bluetooth, wireless e via cavo Usb. Riducendo l’illuminazione Led si arriva a 80 ore di autonomia e, vantaggio non trascurabile, SteelSeries aggiorna con periodicità il firmware del mouse, garantendone così l’efficienza con il passare del tempo.

Cooler Master SK620 Tastiera Gaming Cablata

Tastiera con layout compatto, dotata di Switch meccanici rossi TTC, ossia con forza di attuazione a 45 grammi (1.2 millimetri contro una corsa da 3,2 millimetri), fornisce un'esperienza di gioco avanzata e reattiva.



Dotata di un processore ARM Cortex M0 a 32 bit con velocità di polling da 1.000 Hz e si collega al computer con un cavo di tipo Usb C / Usb A oppure via Bluetooth.



Offre un grado di personalizzazione dell'illuminazione RGB avanzato sia su MacOS sia su Windows, sistema operativo quest'ultimo su cui può essere installato MasterPlus+, software per la configurazione di macro e mapping, cosa questa che rende ancora più personale l'esperienza d'uso della tastiera la quale, dotata di tasti concavi ed ergonomici, rende piacevole anche la scrittura.



L'illuminazione laterale conferisce alla tastiera SK620 una particolarità avvolgente, che la rende ancora più bella da vedere. Le dimensioni sono ridotte: 29,3 x 10,3 x 3,03 centimetri e un peso di 377 grammi.

The Last of Us (Parte I)

Remake di un titolo capolavoro uscito nel 2013 (quando a imperare era la PlayStation 3), ha grande rispetto dell’originale al quale ha giurato fedeltà, pure apportando miglioramenti grafici e all’esperienza di gioco.

Si tratta di un gioco survival horror che contempla la modalità giocatore singolo e multigiocatore. Il tema horror-thriller rende questo titolo poco indicato ai bambini e la trama, incentrata su un’epidemia generata da un fungo, può urtare la suscettibilità delle persone più sensibili.

Chi ama il genere però può passare ore piacevoli con questo videogame, prossimo a compiere i 10 anni di vita e che, in questa versione remastered, riuscirà a stupire piacevolmente anche i giocatori della prima ora.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Gioco per PlayStation5. Anche in questo caso si parla di un evergreen – Spiderman – con il quale tutti i videogamer si sono già cimentati almeno una volta in passato, essendo uno dei personaggi più coinvolti nei videogiochi fino dai tempi del Commodore 64.

Versione questa che, a differenza delle precedenti, sfrutta tutta la potenza grafica e la velocità della nuova console della Sony e che garantisce un'immersività di gioco mai vista prima.

In questa occasione Spider-Man non è Peter Parker ma Miles Morales, l’ambientazione è però sempre la medesima, ovvero New York. Il nuovo Spider-Man, istruito a dovere da Peter Parker, è alle prese con gli Underground, banda criminale che vuole impossessarsi del Nuform, un materiale capace di generare energia. Una missione tutt’altro che facile che metterà a dura prova anche il carattere dello stesso Morales, chiamato a superare i suoi limiti per ripristinare l’ordine.

