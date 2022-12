Cesti natalizi e Gift Box: idee per andare sul sicuro (e fare bella figura)

I cesti natalizi sono sempre una risorsa da sfruttare per mettere sotto l’albero un regalo di Natale che si adatti a tutti i gusti e accontenti diverse tipologie di destinatari. Il segreto per trasformare il classico cesto in un dono originale e unico, tuttavia, è scegliere con cura il contenuto, puntando sulla creatività e sull’esclusività.

Tra le offerte di Natale promosse da Amazon non mancano i cesti natalizi e le originali Gift Box, cofanetti monotematici o contenenti una selezione di prodotti dei migliori brand da regalare alle persone care, che potranno gustare tutte le specialità proposte durante le feste, da soli o in compagnia.

Qui di seguito una piccola anteprima dei cesti e delle Gift Box in promozione su Amazon.

Talisker Single Malt Scotch Whisky

Prodotto nella più antica distilleria dell'isola di Skye, il Talisker 10 Anni Single Malt Scotch Whisky si produce dal 1830 e si caratterizza per un profumo e un sapore particolari. È un potente whisky single Malt, salato al naso ma con complessità speziata, dotato di un retrogusto affumicato e di un finale pepato. È uno dei whisky scozzesi single Malt più premiati al mondo, vincitore della doppia medaglia d'oro al San Francisco World Spirits Competition per quattro anni consecutivi. Guarda l’offerta su Amazon.

The Illusionist Dry Gin Mysterium Box

The Illusionist Dry Gin, nella sua esclusiva Mysterium Box, è un Gin biologico che si distingue grazie ai suoi 16 ingredienti bio, uno dei quali è un misterioso fiore dell’est responsabile dell’incantevole tonalità blu. È un Dry Gin artigianale dal sapore armonico, creato con una magica miscela di gusci di noce moscata ed elementi agrumati. Tutte le bottiglie di Illusionist Dry Gin sono uniche, numerate e complete di data di distillazione. Guarda l’offerta su Amazon.

Cesto Natalizio Regalidea Emozioni di Gusto

Cesto Natalizio Regalidea "Emozioni di Gusto" con specialità gastronomiche e dolciarie in confezione regalo. La selezione di prodotti enogastronomici comprende 18 pezzi in tutto compreso il cesto in vimini: panettone Balocco incartato a mano 500g/, trancio di parmigiano reggiano 150g, salame nostrano 100g, cotechino emiliano cotto 250g, 2 pacchi di pasta del Mulino 250g, sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185g, peperoni del Fattore Gourmet in tavola 185g, lenticchie della tradizione 150g, morbidelli torroncini Sperlari 72g, misto funghi secchi 15g, fornacini grissini 100g, cioccolato al latte Lindor Lindt 100g, zuppa Grandi Sapori 175g, caffè aromatico Corsini 100g, vino Sangiovese Puglia IGT Nostre Terre bt 75cl, spumante dolce Cuvée bt 75cl. Guarda l’offerta su Amazon.

Cesto natalizio Gourmet in Tavola

Ricco di specialità gastronomiche e dolciarie in confezione regalo, il Cesto natalizio "Gourmet in Tavola" è un’idea regalo classica, utile e molto apprezzata. La selezione di prodotti enogastronomici di eccellenza prevede 16 pezzi, compreso il cesto in vimini: panettone classico incartato a mano Balocco 500g, salame nostrano 100g, trancio Grana Padano 150g, 2 pacchi di pasta del Mulino 250g, lenticchie della Tradizione 150g, peperoni del Fattore vaso 185g, sugo ai funghi porcini vaso 185g, misto funghi secchi 15g, polenta del contadino 200g, pasticcini assortiti Sapori 100g, cioccolato al latte Lindor Lindt 100g, caffè aromatico Corsini 100g, vino Merlot Terre Passeri bt 75cl, spumante Dolce Cuvee bt 75cl. Guarda l’offerta su Amazon.

Voiello La Scaramantica Gift Box edizione limitata Procida

La Gift Box Voiello “La Scaramantica” dedicata a Procida, realizzata in edizione limitata. Voiello dedica alla Capitale Italiana della Cultura 2022 un’edizione speciale contenente 2 confezioni di Gran Penna Ruvida Limited Edition, 1 piatto da portata, 4 sottopiatti, 4 sottobicchieri e 4 segnaposti realizzati in cartone. Guarda l’offerta su Amazon.

Pan di Stelle Gift Box Natale "Peluche Cometa"

La Gift Box Pan di Stelle Natale contiene la simpatica renna di Peluche by Trudi, un vasetto di Crema Pan di Stelle da 190 g in edizione limitata. Un'idea regalo speciale gradita a tutte le età. Guarda l’offerta su Amazon.

Panettone artigianale Dolce Vita by Vergani

Panettone classico artigianale Dolce Vita by Vergani, a lievitazione naturale e preparato con materie prime di alta qualità. Arricchito con uva sultanina e scorzoni di arance italiane candite. È caratterizzato da un impasto soffice e da una glassa croccante fatta con granella di zucchero e mandorle italiane. Guarda l’offerta su Amazon.

