Giochi PlayStation, Nintendo e Steam in sconto. Le offerte della settimana: Cyberpunk, Ori, Sekiro

Questa settimana, gli store online di Steam, Nintendo e Playstation mettono a disposizione molte offerte interessanti, tra cui vi sono anche delle perle dei vari generi, come Cyberpunk, Hades Bioshock e GTA V. Nell'attesa delle ultime uscite di questo denso 2025, i giocatori hanno l'occasione di recuperare molti ottimi titoli degli anni passati.

Steam

Cyberpunk 2077 – 65% di sconto (fino al 28 settembre)

Questo gioco di ruolo d’azione non ha bisogno di presentazioni. Sviluppato da CD Project Red e uscito nel 2020, nei suoi primi mesi di vita è stato piagato da numerosi problemi tecnici, risolti grazie ad una serie di aggiornamenti che, nel corso degli anni, lo hanno reso un vero e proprio capolavoro. L’avventura è ambientata a Night City, una pericolosa megalopoli futuristica ossessionata da potere, moda e modifiche cibernetiche, e i giocatori devono districarsi tra complotti di megacorporazioni, storie tragiche e scelte cruciali per la propria sopravvivenza nei panni del mercenario V. In sconto c’è anche l’espansione Phantom Liberty (30%), acclamata come uno dei migliori dlc mai rilasciati.

Hades – 75% di sconto (fino al 25 settembre)

A pochi giorni dall’uscita di Hades 2, i giocatori possono gustarsi il primo capitolo della saga roguelike targata Supergiant Games spendendo poco più di sei euro. Protagonista di questo gioco è Zagreus, il figlio di Ade, che decide di fuggire dal regno dei morti e dal controllo paterno per trovare sua madre Persefone. La scalata verso il mondo dei vivi, però, è lunga e difficile e il giovane principe degli Inferi dovrà affrontare orde di mostri e potenti boss usciti direttamente dalla mitologia greca, brandendo i poteri e le armi dell’Olimpo e diventando sempre più forte dopo ogni tentativo di fuga, scoprendo anche diverse sfaccettature di una storia che nasconde molto più di quanto traspaia nelle prime ore di gioco. Agli utenti sono garantite decine, se non centinaia di ore di gioco e un gameplay frenetico, conditi da una colonna sonora e da ambientazioni disegnate a mano di altissima qualità.

Nier: Automata Game of the YoRHa Edition – 65% di sconto (fino al 29 settembre)

Uscito nel 2017 e con una fama assolutamente meritata, questo gioco narra le vicende degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro battaglia disperata per la riconquista di una Terra distopica e desolata, abbandonata dall’umanità e governata da potenti biomacchine. Gli scontri contro orde di nemici e boss in mappe aperte sono fluidi e pieni d’azione, i personaggi sono estremamente curati e le ambientazioni contengono molte missioni secondarie che si intrecciano alla trama principale, condita essa stessa di segreti e rivelazioni che porteranno alla verità su questo mondo. Oltre al dlc 3C3C1D119440927, la versione in sconto su Steam contiene anche un set esclusivo di sfondi e diversi contenuti bonus come accessori e oggetti estetici. Un prodotto da recuperare assolutamente per tutti i fan della Square Enix, di Yoko Taro e della saga di NieR iniziata nell’ormai lontano 2010.

Cult of the Lamb – 50% di sconto (fino al 25 settembre)

Un’altra piccola gemma per gli amanti dei roguelike, in questo gioco vestiamo i panni di un agnello posseduto, ultimo membro della sua specie salvato dall’esecuzione da un’entità divina e mostruosa, incaricato di creare un culto in suo nome. Gli utenti sono chiamati a creare il proprio gregge nei boschi, attirando nuovi seguaci e prendendosi cura di loro sia nel corpo, assicurando loro cibo, riparo e strutture necessarie alla loro sopravvivenza, sia nello spirito, compiendo oscuri rituali per placare gli dei e rafforzare la fede dei propri seguaci. Oltre alla gestione del culto, l’agnello esplora un mondo generato in modo casuale, affrontando orde di nemici e sconfiggendo i leader delle sette rivali di miscredenti, assorbendone i poteri e diffondendo il Verbo dell’unica vera fede. Sono in sconto anche tutte le espansioni uscite fino ad ora, ed è possibile portarsele a casa per poco più di 30 euro.

It Takes Two – 75% di sconto (fino al 25 settembre)

Gioco dell’anno 2021 e creato appositamente per il co-op, i protagonisti di questo platform sono Cody e May, una coppia di esseri umani trasformati in due bambole da un incantesimo. Per salvare la loro relazione in pericolo, i due devono farsi strada in un mondo fantastico e bizzarro, padroneggiando abilità condivise per superare ostacoli e sfide tanto inattese quanto esilaranti, come mettere in riga una gang di scoiattoli, pilotare un paio di mutande o attraversare un globo di vetro innevato a bordo di una slitta. Chi acquista il gioco ha la possibilità di invitare un amico gratuitamente grazie al Friend Pass e il prodotto di Hazelight, già famosa per A Way Out, è disponibile anche su Steam Deck, così da poter continuare la propria avventura ovunque ci si trovi.

Nintendo

Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisp – 75% di sconto (fino al 29 settembre)

I due titoli di Moon Studio sono entrambi disponibili per una manciata di euro. Nel primo capitolo, l’orfano Ori è chiamato a partire per un viaggio in cui dovrà trovare il coraggio di affrontare un essere oscuro e salvare la foresta di Nibel, mentre nel secondo il protagonista dovrà di nuovo lasciare la propria casa per scoprire il suo vero destino. Entrambi i prodotti raccontano storie profonde, corredate da un comparto tecnico di prim’ordine, con artwork dipinti a mano, colonne sonore orchestrali e animazioni meticolose. Due veri e propri must have per gli amanti dei platform e dei puzzle. In the Will of the Wisp, inoltre, Ori ha a disposizione nuovi poteri dello spirito, potenziabili grazie ai frammenti, e i giocatori possono cimentarsi durante l’avventura in una serie di speed-run uniche, le Prove.

Lego City Undercover - 92% di sconto (fino al 29 settembre)

Esperienza più leggera e adatta a tutte le età. Il protagonista di questo gioco è Chase McCain, un poliziotto sotto copertura che dà la caccia al famigerato criminale Rex Fury, recentemente evaso dal carcere. La mappa è divisa in oltre 20 quartieri unici, esplorabili anche in modalità cooperativa con un amico. Nel corso dell’avventura, i giocatori incontrano ladri di auto da arrestare, citazioni cinematografiche, veicoli e centinaia di oggetti collezionabili, il tutto condito da una narrazione originale e dall’umorismo tipico dei videogiochi della Lego.

Bioshock: The Collection – 80% di sconto (fino al 24 settembre)

Ottima occasione per recuperare la pluripremiata trilogia di 2K su Switch. Il pacchetto comprende i tre titoli della serie più tutti i contenuti aggiuntivi, e permette a neofiti e veterani di esplorare le profondità oceaniche e i cieli d’America, vagando nei quartieri delle città distopiche di Rapture e Columbia, scoprendo la storia tormentata sia dei protagonisti, sia delle ambientazioni decadute e dei personaggi che le popolano, tra scienza portata agli eccessi e religioni create per piegare la popolazione. Il gameplay è perfetto per gli amanti degli sparatutto, con l’aggiunta di poteri devastanti in grado di sconfiggere orde di nemici e costrutti meccanici distorti. Tre vere e proprie opere d’arte videoludica, da recuperare assolutamente.

Sid Meier’s Civilization VI – 80% di sconto (fino al 24 settembre)

Sesta uscita nella celebre serie di giochi di strategia a turni. In Civilization, i giocatori prendono il controllo di una tra tantissime civiltà - come i romani, i cinesi, i tedeschi e gli egiziani – e, partendo dalla preistoria, devono costruire un impero in grado di sopravvivere alla prova del tempo ricercando nuove tecnologie, sconfiggendo i propri nemici e usando abilmente la diplomazia. Il pacchetto in vendita sullo store Nintendo comprende tutti gli ultimi aggiornamenti e quattro espansioni: Vichinghi, Polonia, Australia, Persia e Macedonia.

Batman: Trilogia Arkham – 67% di sconto (fino al 29 settembre)

Saga iconica del protettore indiscusso di Gotham e acclamata dalla critica in particolare per il suo sistema di combattimento, disponibile su Switch per soli 20 euro. In Arkham Asylum, i giocatori affrontano nei panni di Batman i più famosi nemici del cavaliere oscuro come il Joker, Spaventapasseri e Poison Ivy. Nel secondo capitolo, si aprono le tenebre dell’open world di Arkham City, la nuova “casa” di massima sicurezza per gangster e geni del crimine. In Arkham Knight, il Cavaliere Oscuro deve affrontare la minaccia definitiva, sfrecciando tra le strade della città che ha giurato di difendere. Il pacchetto proposto sul negozio online di Nintendo comprende anche tutte le espansioni, per far vivere agli utenti la storia originale dei tre giochi nella sua completezza.

Playstation

Read Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 80% di sconto (fino al 25 settembre)

Il gioco in assoluto più famoso ambientato nel Vecchio West, alle soglie dell’epoca moderna. Nel secondo capitolo della saga di Rockstar Games, i giocatori interpreteranno Arthur Morgan, membro della banda di Van der Linde in fuga dagli agenti federali e dai cacciatori di taglie. In un’America dura che si affaccia verso il XX secolo, una serie di conflitti e divisioni mettono a rischio l’unità del gruppo e Arthur dovrà scegliere tra i suoi ideali e la lealtà nei confronti di chi l’ha cresciuto. Il mondo di gioco è vasto, variegato ed incredibilmente dettagliato, con una storia profonda e una serie infinita di attività secondarie che terranno i giocatori incollati per decine di ore.

Sekiro: Shadows Die Twice – 50% di sconto (fino al 25 settembre)

Prodotto di FromSoftware, famosa per Bloodborne, Dark Souls ed Elden Ring, questa avventura è ambientata nel Giappone del 1500, in pieno periodo Sengoku. Combattimenti viscerali si mischiano ad azioni furtive e all’utilizzo cruciale di una protesi meccanica che permette un’agile e profonda esplorazione del mondo di gioco. Gli utenti sono invitati a percorrere la strada della vendetta e della redenzione nei panni di uno shinobi caduto in disgrazia, affrontando potenti guerrieri e temibili mostri in una versione oscura del Paese del Sol Levante straziato dalla guerra e dalle ambizioni di un potente signore, pronto a tutto per assicurare il dominio del proprio clan su tutti gli altri.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition – 80% di sconto (fino al 25 settembre)

Gli appassionati di Harry Potter hanno un’ottima occasione per portarsi a casa il gioco di ruolo open world ambientato nell’universo creato da J.K. Rowling. In una Hogwarts del 1800, i giocatori possono diventare i maghi o le streghe che hanno sempre desiderato essere, tra animali fantastici, incantesimi, pozioni e la minaccia dei Maghi Oscuri in grado di cambiare per sempre il destino del mondo magico. Il pacchetto comprende missioni aggiuntive, cavalcature, cosmetici per la personalizzazione del proprio avatar e oggetti esclusivi per dare un tocco in più alla propria avventura. Per chi possiede già la versione del gioco su Ps4, inoltre, è possibile ottenere quella per Ps5 senza alcun costo aggiuntivo.

Ghost of Tsushima – 50% di sconto (fino al 25 settembre)

Altro titolo di qualità per gli appassionati dell’Oriente, ambientato nel XIII secolo sull’isola di Tsushima, ultimo baluardo tra il Giappone e le orde dell’impero mongolo, comandante dallo scaltro generale Khotun Khan. Il protagonista è Jin Sakai, un samurai e tra gli ultimi sopravvissuti del clan, disposto a fare tutto il necessario per proteggere il suo popolo e strappare la sua patria dalla morsa degli invasori, compreso l’allontanarsi dalle sue tradizioni e intraprendere un cammino di guerra non convenzionale nei panni dello Spettro. Il titolo fa pieno uso della tecnologia adattiva del controller DualSense, garantendo un’esperienza di combattimento molto immersiva, ed è una vera e propria perla per gli amanti del genere.

Gran Theft Auto V – 67% di sconto (fino al 25 settembre)

Un titolo probabilmente tra i più famosi mai prodotti e ormai arcinoto. I protagonisti sono tre: un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno psicopatico, finiti tutti nel mirino degli elementi più discutibili del mondo del crimine, del governo statunitense e dell’industria dello spettacolo. Per sopravvivere, dovranno mettere in atto una serie di colpi audaci, in una città dove non si possono fidare di nessuno, nemmeno dei loro compagni.

In questa versione è compreso anche, dove i giocatori possono entrare in server da massimo 30 persone e iniziare la loro scalata da piccoli truffatori fino a boss di imperi del crimine.