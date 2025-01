"Posso parlare un attimo?". L’ultima truffa su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'inizio del 2025 non è cambiato (ancora) nulla sulle truffe che corrono a mezzo social e tramite le app di messaggistica più utilizzate come nel caso di WhatsApp. Bisogna prestare sempre la massima attenzione specialmente quando il mittente è sconosciuto e il contenuto suona strano sin da subito.

Come si viene contattati

Nel caso specifico, sono tantissimi gli utenti che hanno inviato segnalazioni circa strani messaggi che hanno ricevuto su WhatsApp che iniziano sempre con la stessa richiesta. " Salve, posso parlarne un attimo? ". A quel punto, chi abbocca in maniera ingenua alla domanda perché magari pensa che si possa celare qualcuno che deve davvero chiedere qualcosa si sbaglia. Innanzitutto, si capisce che qualcosa non va dal numero telefonico che nella stragrande maggioranza dei casi ha un'origine straniera. Subito dopo ecco la richiesta: mettere dei like (mi piace) ad alcuni contenuti su YouTube o Instagram con la promessa di avere compensi economici.

Cosa succede dopo

All'inizio sembra che la persona che ci ha contattati mantenga davvero le promesse: piccoli guadagni arrivano davvero ma siamo proprio nel pieno della truffa. Da questo momento in poi i pericoli aumentano visto che, con l'aiuto di complici, la persona raggirata viene invogliata a investire del denaro, magari lo stesso che ha già ottenuto con un surprlus, in cambio di guadagnare cifre ancora più elevate. Immaginando la buona fede dell'interlocutore (che rimane pur sempre sconosciuto), ecco che spesso si sono fatti investimenti di alcune centinaia di euro con la promessa di riprendere tutti i soldi guadagnandone di più ma è una bugia, quei soldi bisogna considerarli definitivamente persi.

Come difendersi

Senza saperlo, molto spesso queste occasioni forniscono la possibilità, ai truffatori, di riciclare denaro sporco: ecco che le vittime finiscono molto spesso in un giro molto più grande di quanto appreso in apparenza con i semplici like ai contenuti social. Gli esperti del settore raccomandano di non cadere mai vittime di questi raggiri, di non credere alle apparenze e alle lusinghe di chi ci cerca su WhatsApp promettendo facili guadagni perché non è mai così. Per queste ragioni i numeri stranieri che non si conoscono vanno subito bloccati ed è buona norma non rispondere.

Un altro aspetto a cui fare attenzione, ancora più importante del primo, è di non dare mai i dati personali o bancari perché si potrebbe davvero essere in grande pericolo a livello finanziario. Importante, infine, segnalare questi casi alle autorità competenti.