"Gratis per 7 giorni". Occhio a Prime Video: cosa rischi con queste serie tv

Le offerte per vedere serie tv e contenutì si stanno moltiplicando a macchia d'olio: da qualche mese è disponibile anche la piattaforma streaming Paramount+ con la quale Amazon ha subito stretto un accordo per fornire anche questi contenuti all'interno del proprio catalogo Prime Video. Come sempre quando non si è ancora abbonati, viene proposto un periodo di prova di 7 giorni al termine dei quali si paga il prodotto ma, in realtà, bisogna fare attenzione da subito alle condizioni di utilizzo per non ritrovarsi con addebbiti non voluti sulla carta di credito.

Qual è l'offerta

Facciamo un piccolo passo indietro per capire meglio: grazie all'accordo Amazon-Paramount+, le due piattaforme hanno integrato un servizio ancora più completo. Molte serie tv, in Italia fino all'anno scorso distribuite da Prime Video, sono ora disponibili solo sulla nuova piattaforma (che già ne deteneva i diritti). È il caso di Your Honor, prodotta da Cbs (controllata appunto da Paramount), ma l'offerta è vastissima: come abbiamo visto sul Giornale.it,è disponibile anche Tulsa King, crime drama con Sylvester Stallone, The Offer, miniserie con Miles Teller e Juno Temple, 1883, serie western con Helen Mirren e Harrison Ford e anche Halo e First Lady. Tra le serie tv italiane, invece, vengono segnalate Corpo Libero, Circeo e 14 giorni.

Come annullare l'abbonamento

Qual è quindi il rischio per chi fino a qualche mese fa ha visto ad esempio la prima stagione di Your Honor tramite l'abbonamento ad Amazon Prime? Apparentemente nessun problema: la piattaforma Prime Video continuerà a offrire la serie. Ma con un "avvertimento". All'avvio della puntata, infatti, si legge: "Guarda con Paramount+. Iscriviti e usalo gratis per 7 giorni". Attenzione però: appena sopra si sottolinea che al termine del periodo gratuito l'offerta è di 7,99 euro al mese. Il rischio, quindi, è di sottovalutare il rinnovo automatico e di ritrovarsi automaticamente con l'addebito del primo mese sulla carta usata per Prime Video. Ecco, chi decide si usufruire di questo servizio soltanto per una settimana, dovrà comunque collegarsi con l'account ed eliminare l'abbonamento prima dell'addebito.

Per annullare tutto bisogna collegarsi con l'account originale (quindi Amazon), selezionare la voce "abbonamenti" dove risulteranno tutti quelli attivi: a quel punto bisognerà cliccare su Paramount Channel cliccando sul pulsante Annulla Channel: da quel momento sarà possibile cancellare la sottoscrizione che è stata necessaria per la prova gratuita. Tutto legale e lecito visto che c'è la comodità di accedere a più servizi da un'unica piattaforma ma, come detto, vanno utilizzate queste accortezze per non ritrovarsi inconsapevolmente a pagare due abbonamenti diversi.