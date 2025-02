Rivoluzione Google, ora Chrome cambia le password non sicure: ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Navigare in rete, si sa, è sempre rischioso, anche quando si prendono determinate precauzioni: la sicurezza non è mai troppa, ma adesso ci potrà pensare direttamente il browser Chrome sviluppato da Google a incrementare la protezione dei nostri login, implementando un sistema in grado di valutare la complessità delle password salvate ed eventualmente, qualora le ritenesse inaffidabili, sostituirle con altre più valide. Sarà l'intelligenza artificiale ad analizzare il codice alfanumerico salvato dall'utente come chiave di accesso a siti e servizi online e a proporne degli altri tra cui scegliere per diminuire i rischi di infiltrazioni dall'esterno.

Si tratta di un passo in avanti evidente rispetto al Google Password Manager di recente integrato nel celebre browser, dal momento che questa funzionalità si limita a inoltrare un avviso nel caso in cui una password risulti compromessa, ma il compito di di ridefinirla e reimpostarla spetta esclusivamente agli stessi utenti.

A scoprire per primo questa nuova opzione in fase di sperimentazione e perfezionamento è stato l'utente Leopeva64, il quale ha esposto sul proprio profilo X alcuni dettagli della novità in arrivo. La funzionalità per il momento ribattezzata "Automate password Change", vale a dire semplicemente "cambio automatico delle password", è stata individuata all'interno della sezione "AI Innovations" delle impostazioni di Chrome Canary.

Come indica il nome di battesimo della funzionalità, quindi, è proprio l'intelligenza artificiale il tramite scelto da Google per consentrire all'utente di ottenere una valutazione del livello di affidabilità delle proprie chiavi di accesso. Il tool, che si attiva in modo automatico quando si sta per effettuare il login, apre una finestra nella quale vengono proposte password più sicure di quella in uso nel caso in cui essa sia valutata poco complessa e affidabile. Una volta dato il proprio consenso a una delle opzioni proposte dall'AI, il nostro nuovo codice alfanumerico verrà salvato automaticamente sull'account Google, per cui non sarà necessario scriverlo o ricordarlo. Ovviamente tutta questa fase è completamente criptata, per cui non visibile se non da colui che sta operando in quel momento sul browser.

Nel caso in cui si volesse sperimentare in anteprima questa novità, sarà sufficiente scaricare la versione Canary,

ovvero quella dedicata agli sviluppatori, digitando all'interno barra degli indirizzi chrome://flags e successivamente ricordandosi di attivare le opzioni "Improved password change service" e "Mark all credential as leaked".