Rivoluzione su Instagram, arriva il "non mi piace": ecco come funziona

Si tratta di una novità assoluta ed è la prima volta per un social network, quantomeno per quelli di cui è proprietaria Meta: su Instagram sta per arrivare la funzione "non mi piace", l'opposto dei famosi like (o cuoricini, in questo caso) che da sempre caratterizzano post, foto e quant'altro. Finalmente tutti gli utenti non saranno costretti a esprimere soltanto consensi ma potranno manifestare anche il loro disaccordo.

Come funziona

L'indiscrezione sta già facendo il giro del web: ma quali saranno gli iniziali criteri per i "non mi piace"? Dal momento che si tratta di una prima volta, i "dislike" saranno riservati soltanto ai commenti e non saranno visibili dall'autore che, quindi, non conoscerà chi ha disapprovato ciò che è stato pubblicato. Inizialmente (bisognerà vedere cosa accadrà successivamente), quindi, è stata scelta una linea "soft" utile per una fase di test. In pratica ognuno di noi potrà disapprovare un qualsiasi contenuto ma senza che si sappia pubblicamente nel senso che non apparirà il nostro nome come invece accade per i "like".

Le parole di Mosseri

Come funziona già adesso, i commenti che hanno ricevuti più consensi saranno visibili in alto; al contrario, quelli con maggiori "non mi piace" dovrebbero apparire in basso. L'amministratore delegato di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato che questa funzione non è ancora visibile da tutti e il criterio dietro a questa scelta che sa di svolta. " Alcuni di voi potrebbero aver visto che stiamo testando un nuovo pulsante accanto ai commenti su Instagram: questo offre alle persone un modo privato per segnalare che non si sentono bene riguardo a quel particolare commento. Voglio essere chiaro: questo è un test, non c'è un conteggio dei non mi piace, né nessuno saprà se tocchi il pulsante" .

L'Ad di Instagram ha sottolineato che la novità è stata pensata per migliorare l'esperienza di tutti gli utenti e per conoscere, per la prima volta, i contenuti che non li trovano d'accordo ma senza l'esposizione diretta del loro dissenso. " Alla fine potremmo integrare questo segnale nella classifica dei commenti per spostare i commenti non mi piace più in basso. La nostra speranza è che questo possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli su Instagram ", ha aggiunto.

La conferma di Meta

Ovviamente, anche Meta con una nota ha confermato le parole di Mosseri e l'introduzione della nuova funzionalità. " Stiamo lavorando a dei modi per aiutare le persone a controllare meglio la loro esperienza su Instagram e cosa vedono sull'app ", ha dichiarato un portavoce dell'azienda come riportato da Telecrunch. " Stiamo testando un nuovo pulsante accanto a ogni commento su un post di Reel o Feed per consentire alle persone di segnalare privatamente di non sentirsi a proprio agio con quel particolare commento o di trovarlo rilevante. Stiamo testando questo con un gruppo molto piccolo di persone per iniziare. In seguito, potremmo anche testare lo spostamento di questi commenti più in basso nella sezione commenti per contribuire a creare un'esperienza migliore ".

Le prime polemiche

Il web si sta scatenando sui commenti: sarà una funzione utile o no? Se molti hanno manifestato il loro consenso spiegando che adesso potranno avere la possibilità di non essere d'accordo su un post, commento, foto o altro, altri si sono mostrati più preoccupati sulle possibili conseguenze.

Creare un altro modo per diffondere negatività per ottenere un maggiore coinvolgimento è una vera e propria patetica sciocchezza

È come se volessero continuare a vederci litigare e odiarci

", scrive un utente. "", commenta un altro.