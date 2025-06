Scansione dei documenti: cosa cambia su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di una funzione che sarà senz'altro molto gradita dagli utenti e guarda in direzione di una sempre maggiore fruibilità dell'app anche per funzioni che apparentemente hanno bisogno di servizi web separati: WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che consente di scansionare documenti con la fotocamera, la cui uscita è prevista in un futuro aggiornamento.

Di cosa si tratta

Dopo iOS, ecco che la novità sarà disponibile in futuro anche per gli utenti Android e che adesso si trova solamente in fase di test: grazie alla fotocamera, direttamente da WhatsApp, si potranno regolare i bordi dei documenti inquadrandoli con precisione e inviando in tempo reale i file scansionati nelle singole chat o nei gruppi. " È un modo comodo ed efficiente per acquisire documenti, eliminando la necessità di app o servizi web separati", scrivono gli esperti di WaBetaInfo che per primi hanno fatto sapere della prossima novità di Meta. Per poter usufruire del servizio ci sarà un'apposita opzione sulla sezione Documenti dove apparirà la scritta " Scansiona documento " e sarà quindi attiva la fotocamera del telefono: a quel punto verrà visualizzata l'anteprima della fotocamera, che consentirà all'utente di inquadrare il documento che desidera acquisire.

Le due diverse modalità

La funzionalità è progettata per essere flessibile e adattabile a diversi scenari e, in particolare, WhatsApp offrirà due modalità di acquisizione dei documenti: una manuale e un'altra automatica: nel primo caso gli utenti potranno controllare esattamente il momento in cui viene scattata la foto, funzione particolarmente utile quando è necessario regolare l'inquadratura per ottenere una scansione più nitida. La modalità automatica, invece, " rileva in modo intelligente i bordi del documento ed esegue l'acquisizione senza alcun intervento da parte dell'utente, rendendola un'opzione più rapida e pratica quando è necessaria una scansione rapida", spiegano gli esperti.

La conversione in Pdf

Dopo che sarà stata scattata la foto, o manualmente o automaticamente, WhatsApp la convertirà immediatamente in formato Pdf: il documento potrà essere condiviso nelle chat in maniera ultimata e definitiva. È importante sottolineare che questo processo interamente sul dispositivo con un occhio importante anche alla privacy.

I file rimangono al sicuro nella memoria locale del dispositivo e vengono inoltrati tramite WhatsApp solo dopo l'invio esplicito da parte degli utenti. Questi documenti sono protetti dalla crittografia end-to-end, che garantisce agli utenti che il contenuto rimanga privato e accessibile solo ai partecipanti alla chat"