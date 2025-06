Su WhatsApp arriva il nome utente: ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

È sicuramente una novità che farà felice moltissimi utenti perché innalza ulteriormente il livello di privacy e si affianca a quanto avviene, da sempre, su Telegram: presto su WhatsApp sarà possibile chattare senza dover necessariamente fornire il proprio numero telefonico ma soltanto il nome utente (chiamato anche username).

Il rispetto per la privacy

La nuova possibilità è presente soltanto per i beta tester di iOS e in fase di sviluppo. Come sappiamo, per iniziare conversazioni su WhatsApp da sempre è necessario condividere il proprio contatto telefonico con grossi problemi di riservatezza soprattutto quando si interagisce con persone conosciute da poco tempo ma anche per tutti i contatti spam e truffa. Infatti, una volta condiviso, il nostro numero telefonico può finire nelle mani sbagliate anche in app che generano telefonate moleste.

La svolta verso l'anonimato

Consentendo la comunicazione tramite nomi utente, WhatsApp affronta direttamente queste problematiche ponendo fine a tantissimi disagi: il nuovo sistema, infatti, darà la possibilità a ognuno di noi di poter scegliere un nome identificativo univoco (come avviene su Telegram e Signal) sostituendo il numero telefonico nelle singole chat e in quelle di gruppo. In questo modo tutti potranno inviare messaggi senza mai rivelare il proprio numero a meno che non si decide di farlo.

Il nuovo sistema

Secondo le prime indiscrezioni, per il nome utente saranno usate regole ben precise: innanzitutto, deve esserci almeno una lettera e non può essere più breve di tre caratteri e maggiore di 30; sembra che saranno incluse soltanto lettere minuscole mentre si potrà scegliere qualsiasi numero da 0 a 9 così come l'aggiunta dei segni di punteggiatura e caratteri di sottolineatura. Infine, non si potrà avere una username come gli indirizzi dei siti web, dunque non si potrà iniziare con "www." e non potrà terminare con ".com". Come avviene già in altri social (vedi Instagram) non potranno esistere due nomi utenti identici così da ridurre confusione, impedire la furto d'identità e minimizzare il rischio di truffe.

Una volta creato un nome utente valido, WhatsApp confermerà la scelta con un'animazione di coriandoli celebrativa: il nuovo nome utente sarà visibile nelle chat private e di gruppo sostituendo il numero di telefono dell'utente.

Qualora di volesse cambiare, aggiornandolo, il proprio nome utente, WhatsApp informerà automaticamente gli altri utenti nelle conversazioni per garantire chiarezza e continuità. Non è stata ancora stabilita la data per il rilascio al grande pubblico ma sembra che possa avvenire nelle prossime settimane.