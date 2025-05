Spopola Google Veo 3. Cosa sono e come fare i video con l'AI

Ascolta ora 00:00 00:00

Si fa sempre più sottile, praticamente invisibile, il confine tra la realtà e l'intelligenza artificiale (AI) che riproduce la realtà. Il gioco di parole non è casuale e descrive perfettamente la novità di Google con i video realizzati dal suo nuovo modello, Veo 3, presentato alla Conferenza degli sviluppatori pochi giorni fa e in grado di realizzare clip verosimili così come anche musica, effetti sonori e il linguaggio di persone che sembrano in carne e ossa ma che, in realtà, non esistono.

Di cosa si tratta

Come spiegano gli sviluppatori, Veo 3 " permette di aggiungere effetti sonori, rumori ambientali e persino dialoghi alle tue creazioni, generando tutto l'audio in modo nativo. Offre inoltre la migliore qualità della categoria, eccellendo in fisica, realismo e aderenza immediata" . Da qui sono già state create centinaia, se non migliaia di clip: uno dei più cliccati è senz'altro un breve video (una demo) pubblicato proprio da Google e ispirato al "Vecchio e il mare" di Hemigway. Si vede un vecchio marinaio con un cappello blu, una pipa, il mare sullo sfondo che dice: " Questo oceano è una forza, una potenza selvaggia e indomita. E suscita il tuo stupore, con ogni luce che si infrange ", tradotto in italiano ma con la lingua americana, originale della clip, sembra davvero che l'anziano marinaio sia lui in carne e ossa a pronunciare quelle parole.

Come fare i video

I giornali specializzati spiegano che Veo 3 è in grado di interpretare "i pixel del video per generare una componente audio perfettamente sincronizzata, una funzione resa possibile dagli studi precedenti di DeepMind sul cosiddetto 'video-to-audio AI' ". Basta fare ricerche online per scovare stupefacenti clip che riguardano scene d'azione come nei film, i professori che parlano agli studenti in classe, interviste per strada che sembrano assolutamente reali e così via. " Reinventa i video introducendo nuovi oggetti: da dettagli realistici a elementi fantastici. Veo considera scala, interazioni e ombre per creare un video naturale e realistico", spiegano i creatori sul sito web ufficiale. Se si voglio rimuovere degli oggetti, ad esempio, si possono eliminare facilmente perché "Veo preserva la composizione naturale della scena, le interazioni e le ombre".

"Sofisticato e inquietante"

La diffusione di questi brevi filmati, se per molti utenti genera stupore e ammirazione, per altri possono diventare il primo veicolo di fake news. Il giornale specializzato The Verge scrive che molti filmati " mostrano falsi notiziari e disastri alcuni dei quali inventati dallo stesso modello di IA. È un pò inquietante e molto sofisticato. Magari non ci porterà alla catastrofe della disinformazione, ma Veo 3 è una vera e propria macchina da guerra dell'intelligenza artificiale ".

aver bevuto un intero litro di vodka

Tra gli esempi bisogna citare la clip realizzata da Alejandra Caraballo, docente presso la Cyberlaw Clinic della Harvard Law School, che annuncia la morte del segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, per "". Per adesso, Veo 3 è accessibile soltanto negli Stati Uniti tramite un abbonamento.