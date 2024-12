Su WhatsApp sbarca ChatGPT: ecco cosa cambia con l'integrazione

Ascolta ora 00:00 00:00

ChatGPT arriva anche su WhatsApp, e lo fa con uno strumento che consente, stavolta anche in Italia a differenza di quanto accaduto per Sora, di interagire con il già celebre chatbot basato sull'intelligenza artificiale di OpenAI.

La novità, che rientra nel calendario dell'avvento di annunci, è stata resa pubblica nel corso del decimo giorno della serie "12 giorni di OpenAI" e si differenzia a seconda della nazione dell'utente. Attraverso il numero 1-800-242-8478 (1-800-CHATGPT) i fruitori dell'app di messaggistica istantanea targata Meta potranno interagire con il chatbot in modo completamente gratuito tramite messaggi: negli Stati Uniti e in Canada, invece, c'è anche la possibilità di telefonare direttamente tramite rete cellulare e dialogare via voce.

Per poter usufruire del servizio non è necessario avere un account OpenAI: è infatti sufficiente inserire il numero fornito dalla società aggiungendolo ai propri contatti WhatsApp, senza fare altrettanto nella rubrica del telefono, oppure inquadrare il QR Code riportato qui sotto per dare inizio alla chat con l'intelligenza artificiale. Sarà comunque sempre l'utente a interpellare per primo il chatbot e a dare avvio all'interazione per sua volontà, e mai il contario.

Dall'inizio della conversazione si potranno effettuare una serie di operazioni, tra cui ad esempio chiedere informazioni su argomenti di vario genere come cultura, news o hobby, beneficiare di una traduzione da o verso una lingua diversa dalla propria, fare brainstorming e ottenere assistenza nella scrittura creativa, creare giochi e quiz o ricevere consigli su argomenti comuni come ricette o itinerari di viaggio. Di tutto questo è possibile beneficiare senza avere un account ChatGPT, che risulta invece necessario nel caso in cui si voglia fruire di funzionalità più avanzate, come lo scambio e l'elaborazione di immagini o la personalizzazione che consente all'AI di ricordare preferenze o istruzioni già fornite dall'utente.

Per poter utilizzare il servizio è bene sottolineare il fatto che esistono dei paletti sia nella versione vocale che in quella testuale: è possibile inviare un numero limitato di messaggi giornalieri tramite WhatsApp, mentre le conversazioni audio sono totalmente gratuite solo fino a 15 minuti al mese.

Gli utenti vengono comunque avvisati in modo tempestivo tramite notifiche nel momento in cui iniziano ad avvicinarsi ai limiti impostati: qualora si voglia andare oltre, il consiglio dell'azienda è quello di passare direttamente alla app ufficiale di ChatGPT.