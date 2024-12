Novità in arrivo per chat e canali: ecco quale sarà la rivoluzione di WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per completare la realizzazione di un progetto molto ambizioso che potrebbe ben presto fornire agli utenti di tutto il mondo uno strumento di comunicazione di fondamentale importanza: la funzionalità consentirà infatti a tutti di poter beneficiare di una traduzione automatica e immediata dei contenuti delle conversazioni e di quelli dei canali.

Stando a quanto riferito in anteprima assoluta dagli esperti di WaBetaInfo, la novità è stata inserita all'interno del pacchetto relativo all'aggiornamento della app di messaggistca istantanea per Android 2.24.15.12 lanciato attraverso il Google Play Beta Program. A differenza di quanto accaduto in altre circostanze, tuttavia, la funzionalità non è stata resa ancora disponibile a tutti i beta testers, per cui è sì presente nel pacchetto di aggiornamenti ma non utilizzabile: il motivo principale è che si tratta di un'opzione addizionale tuttora in via di sviluppo.

In ragione di ciò, pertanto, è attualmente difficile comprendere quando potrà avvenire il suo lancio in una versione beta di WhatsApp e meno ancora ipotizzare il momento in cui tutti potranno beneficiarne. Nonostante il fatto che si tratti in sostanza di una funzione poco chiara nei suoi dettagli, il team di WaBetaInfo ha potuto beneficiare di qualche anticipazione che ci permette di effettuare una serie di importanti considerazioni.

Come verrà impostato questo nuovo sistema di traduzione automatica? A quanto pare gli utenti avranno la possibilità di scaricare dei pacchetti linguistici in anticipo per poter provvedere a utilizzare questa funzionalità anche non essendo collegati a una rete. Gli sviluppatori di WhatsApp avrebbero quindi programmato il sistema di traduzione in maniera tale che essa avvenga interamente sul dispositivo elettronico dell'utente, pertanto senza la necessità di inviare i dati ai server di Meta o a servizi di terze parti. Così facendo, in sostanza, si garantisce il mantenimento della crittografia end-to-end, e si difende di conseguenza la privacy dei fruitori dell'app di messaggistica istantanea.

Una volta scaricato e installato il pacchetto linguistico di nostro interesse, quindi, il dispositivo elettronico potrà effettuare in modo autonomo la traduzione di messaggi e aggiornamenti dai canali senza la necessità di disporre di una connessione a Internet attiva. Grazie alla possibilità di tradurre un messaggio selezionato o di abilitare le traduzioni automatiche per tutti i nuovi messaggi, gli utenti saranno quindi in grado di abbattere le barriere linguistiche e comunicare senza difficoltà con persone di tutto il mondo. C'è, tuttavia, un aspetto da considerare, rimarcato anche dagli stessi sviluppatori di WhatsApp: nelle traduzioni offline che si basano su dati pre-scaricati potrebbero verificarsi occasionali errori o imprecisioni.

Si tratta di un compromesso necessario a preservare la crittografia end-to-end e garantire la protezione della privacy degli utenti. Gli sviluppatori stanno lavorando alacremente proprio per migliorare il più possibile i pacchetti linguistici, prima di metterli a disposizione dei beta testers.