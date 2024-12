Contatori e promemoria: ecco le novità in arrivo su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra funzione tra le più richieste dagli utenti sarà presto a disposizione su WhatsApp: nel momento in cui si accede all'applicazione, infatti, è ad oggi impossibile conoscere il numero delle persone collegate in quel preciso istante, un'informazione che invece, ad esempio, si può ricavare su Telegram. Ebbene, il team di sviluppo di Meta sta già testando una funzionalità del tutto simile, una sorta di contatore che riferisce il numero dei vari contatti connessi al di sotto dei singoli gruppi.

Anche questa funzione, come un'altra molto interessante di cui parleremo più avanti, è stata inserita all'interno della versione beta per Android 2.24.25.30, già in possesso di alcuni tester che proprio in questi giorni la stanno sottoponendo a una valutazione molto attenta. Finora, nella versione stabile della app targata Meta, è possibile osservare i nomi dei contatti e quelli dei partecipanti ad un gruppo in rigoroso ordine alfabetico, tra cui compare l'indicatore di digitazione nel momento in cui uno di essi sta componendo un messaggio.

Con il nuovo contatore, che appare in cima alla schermata delle chat di gruppo, ci sarà la possibilità di sapere quanti partecipanti hanno effettuato l'accesso su WhatsApp ma non avremo alcuna informazione sul fatto che in quel momento questi siano attivamente impegnati nel gruppo o meno. Per sapere invece il nome di coloro che sono online sarà presumibilmente necessario cliccare sui dettagli del gruppo, come già accade su Telegram, ma al momento si tratta solo di un'ipotesi.

Nessun rischio, tuttavia, di veder violata la propria privacy. Volendo, infatti, l'utente potrà decidere di mantenere il proprio riserbo, nascondendo lo stato di attività sia nelle chat uno a uno che in quelle di gruppo: in questo caso non sarà conteggiato tra i presenti nel nuovo contatore. A beneficiare di questa informazione saranno soprattutto gli amministratori, i quali, sulla base del numero di presenti, potranno decidere il momento migliore e potenzialmente più prolifico in cui concentrare le proprie attività.

Come anticipato, non si tratta dell'unico elemento di novità in arrivo per gli utenti: gli sviluppatori di Meta stanno testando anche una funzione di promemoria per i messaggi delle chat non letti e gli stati non ancora visualizzati.

Il timore che si possa venire tempestati di notifiche, tuttavia, è stato già allontanato dai responsabili di WhatsApp: l'algoritmo, infatti, darà priorità ai contatti per noi più importanti, ovvero in sostanza quelli con cui si interagisce più spesso. Nel caso in cui si voglia fare a meno di quest'opzione, sarà comunque possibile disattivarla del tutto.