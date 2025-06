Il tuo profilo WhatsApp è spiato? Ecco i segnali a cui fare attenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Al giorno d'oggi è molto importante assicurarsi che i propri dispositivi elettronici siano sicuri, perché il rischio di restare vittime di qualche truffa ordiata da un gruppo di cybercriminali è piuttosto concreto; WhatsApp la piattaforma di messaggistica istantanea più conosciuta e utilizzata nel mondo. Ciò la rende un terreno di caccia perfetto per gli hacker. Basti pensare ai tantissimi dati contenuti in un singolo account.

Ecco perché è bene saper riconoscere i segnali d'allarme, così da poter intervenire subito. Il tempismo è fondamentale per cercare di limitare i danni. Sempre più spesso gli utenti denunciano di essere stati controllati da remoto. In sostanza, i malviventi riescono ad accedere agli account e ad intercettare qualsiasi genere di informazione. Una volta "entrato" nell'account della vittima, l'hacker può muoversi come vuole, provocando conseguenze anche serie. Ma come ci riescono? A volte i cybercriminali usano altre app, altre si servono di malware, altre ancora riscono a trovare dei "buchi" nella sicurezza di WhatsApp.

Capire se il nostro account viene controllato da remoto aiuta di limitare i danni. A cosa prestare attenzione in caso di sospetta intercettazione da remoto? La prima cosa da guardare sono gli SMS, in particolare i codici OTP. Si tratta delle password monouso che vengono inviate ad ogni tentativo di accesso al profilo. Se troviamo una password a sei cifre, arrivata senza che siamo stati noi a chiederla, allora è probabile che qualcun altro abbia cercato di accedere all'account.

Altro segnale d'allarme è il trovarsi improvvisamente fuori dal proprio account quando si cerca di accedere al profilo. Questo succede perché qualcun altro sta cercando di accedervi attraverso un altro dispositivo. Anche in questo caso, è bene controllare i messaggi arrivati.

Un segnale ancora più chiaro -e in questo caso il controllo da remoto è evidente - è trovare degli stati del proprio profilo WhatsApp pubblicati a nostro nome, ma senza che noi abbiamo fatto qualcosa. Da controllare, poi, è il registro delle chiamate. Se si trovano numeri esteri, c'è da preoccuparsi.

Cosa fare a questo punto? Si può subito fare un tentativo, impostando la verifica a due passaggi, in questo modo si blocca immediatamente l'accesso a utenti terzi.

Basta andare su Impostazioni, scegliere Account e poi impostare Verifica a due passaggi. Se l'account è già passato sotto il controllo dei malviventi, allora bisogna provvedere a contattare l'amministrazione di WhatsApp (support@whatsapp.com) spiegando cosa è successo e chiedendo di rimuovere il profilo.