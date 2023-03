Videochiamate più sicure: arriva l'atteso aggiornamento di WhatsApp

WhatsApp cerca di anticipare le mosse della concorrenza e annuncia la prossima uscita del primo di una lunga serie di aggiornamenti in grado di semplificare la vita dei propri utenti.

Si partirà con le videochiamate, anche se, come anticipato nelle scorse settimane, nei prossimi mesi arriveranno altre novità particolarmente attese, tra cui quella relativa agli "stati vocali", che consentirà di aggiungere la propria voce, oltre alle semplici immagini e a un testo, agli status temporanei condivisi nelle chat. Per migliorare il sistema delle videochiamate, uno di quelli maggiormente utilizzati dai fruitori della app, gli sviluppatori stanno sperimentando un sistema in grado di incrementare i livelli di sicurezza tramite la crittografia end-to-end. L'annuncio di quella che sarà la nuova funzione in grado di ridurre i rischi per gli utenti della celebre applicazione di messaggistica istantanea è stato dato direttamente da Mark Zuckerberg.

L'amministratore delegato di Meta, gruppo che controlla tanto WhatsApp quanto Facebook e Instagram, ha scelto di utilizzare il proprio profilo ufficiale per diffondere la notizia tra i milioni di utenti che usano il programma per comunicare in tutto il mondo. Nella app dedicata ai sistemi operativi basati su Windows sarà possibile accedere anche a una funzione che ricorda Zoom.

" Stiamo lanciando una nuova applicazione di WhatsApp per Windows ", annuncia il Ceo di Meta. "Ora potrete fare videochiamate crittografate E2E per un massimo di 8 persone e chiamate audio per un massimo di 32 partecipanti ". La crittografia end-to-end consente di fornire ulteriore protezione alla propria privacy online, rendendo disponibile la conversazione solo agli utenti che ne fanno parte e non a terzi.

Zuckerberg rivela che l'aggiornamento è quindi già disponibile per chi utilizza la app tramite sistema operativo Windows, fornendo anche il link per il download. Ma quanto sarà necessario attendere prima che la nuova funzione di sicurezza possa essere finalmente disponibile su sistemi macOS e più in generale su mobile? Al momento non è stata indicata alcuna data da parte degli sviluppatori del programma, ma l'obiettivo è quello di estendere il prima possibile la crittogrtafia end-to-end a tutti i dispositivi che utilizzano quotidianamente il sistema delle videochiamate tramite la più diffusa app di messaggistica istantanea: ad attendere il rilascio dell'aggiornamento, quindi, non sono solo gli utenti che utilizzano WhatsApp tramite MacOS ma anche coloro i quali preferiscono sfruttare il proprio smartphone.