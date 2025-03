WhatsApp, addio a "sta scrivendo": ecco tutte le nuove funzioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Come accade di frequente quando WhatsApp (o canali specializzati) annuncia una novità, poi diventa davvero disponibile per tutti anche alcuni mesi dopo perché prima vengono effettuati tutta una serie di test ed è fruibile soltanto per i beta tester. In questo caso possiamo parlare della fine di un'era visto che sulle chat non vedremo più nè la dicitura " sta scrivendo " e nemmeno " sta registrando ".

La novità sui messaggi di testo

Nelle ultime ore molti utenti Apple hanno segnalato una svolta storica che non si era mai avuta in passato: quando un utente scriveva un messaggio, pur se non appariva l'ultimo orario di accesso, siamo sempre stati abituati alla scritta in alto "sta scrivendo" che cessava una volta inviato il messaggio. Ebbene, adesso appaiono tre puntini in basso a sinistra per indicare che la persona con la quale stiamo interagendo sta per inviarci un testo scritto. La nuova funzione annunciata da WaBetaInfo già nell'ottobre 2024 sta diventando disponibile al largo pubblico soltanto negli ultimi giorni.

La novità sugli audio

Lo stesso discorso va fatto per le note vocali: diciamo addio alla dicitura " sta registrando un audio " ma apparirà il simbolo di un microfono. In alto nelle chat, dunque, rimarranno soltanto il nome utente e al di sotto l'ultimo orario di accesso se le impostazioni privacy scelte consentiranno di vederlo. Una svolta che è stata pensata dagli sviluppatori di WhatsApp per facilitare le onversazioni consentendo a tutti di concentrarsi maggiormente su quanto è presente dentro alle chat senza dover alzare lo sguardo verso l’alto per vedere se la persona con la quale siamo in connessione stia rispondendo o meno.

Cosa succede con i gruppi

Quando invece si fa parte di un gruppo con più persone, se in precedenza WhatsApp mostrava soltanto il nome della persona che sta per inviare un messaggio, adesso saranno visibili le icope profilo. " Questa modifica lo rende più intuitivo e comodo per gli utenti, specialmente nelle chat di gruppo affollate, dove più partecipanti potrebbero scrivere messaggi o registrare note vocali contemporaneamente", affermavano gli esperti di WaBetaInfo quando è stata annunciata, per la prima volta, la nuova funzione.

Come si fa per avere queste funzioni? Semplice, bisogna soltanto scaricare gli aggiornamenti tutte le volte che

appariranno nello store di Apple o di Google Play per gli utenti Android. Molti utenti, infatti, sebbene le abbiano già disponibili, non le vedranno apparire se prima non aggiorneranno l'app con l'ultima versione disponibile.