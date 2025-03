Quella nuova funzione Whatsapp per salvarci dai messaggi vocali (forse)

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi non è tormentato dai messaggi vocali su Whatsapp? Chi non ha amici che anziché scriverti una cosa in tre righe ti mandano un messaggio vocale di tre minuti? Per quanto mi riguarda, tranne rarissimi casi (come Emilio Pappagallo, il direttore di Radio Rock, i cui messaggi audio ascolto sempre volentieri anche quando lunghissimi sia perché sono intelligenti sia perché mi sembra di avere una versione privata del suo morning show) i messaggi vocali sono la sciagura per molte amicizie e rapporti. La gente parla troppo. O parla troppo poco e si vendica con i messaggi vocali che sembrano podcast.

Ma finalmente lo ha capito anche Meta, che ha introdotto una funzione di Whatsapp per trascrivere i messaggi audio in testo. Potete attivarla nel menù delle impostazioni, ma non crediate di essere salvi, perché rischiate di trovarvi trascrizioni che sembreranno un pezzo del monologo interiore di Molly Bloom di Joyce.

Io però ho una soluzione: attivate la trascrizione del messaggio vocale, magari di vostra moglie o vostro marito che dura un’infinità di tempo. Dopodiché copiate il testo dentro ChatGPT e chiedete all’AI di farvi un riassunto. Che molto probabilmente, scremando tutto l’inessenziale, sarà del tipo: «Che si mangia stasera a cena?».