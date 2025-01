WhatsApp introduce una terza spunta blu: ecco a cosa serve e perché può essere importante

Ascolta ora 00:00 00:00

In arrivo un'importante novità su WhatsApp. A breve la piattaforma di messaggistica istantanea aggiungerà una nuova spunta a quelle già esistenti. Si tratta di un altro passo avanti che il team di sviluppatori ha voluto compiere per garantire una maggiore sicurezza agli utenti, che presto saranno in grado di sapere se qualcuno avrà fatto degli screenshot delle loro conversazioni.

WhatsApp ha da sempre a disposizione un sistema di spunte. Fino ad oggi, infatti, la piattaforma ha reso possibile sapere se un messaggio è stato inviato, ricevuto e letto. Nello specifico, quando un messaggio è stato inviato con successo abbiamo una spunta grigia. Quando il test viene ricevuto, le spunte grigie diventano due. Infine, nel caso in cui il testo venga visualizzato, appaiono due spunte blu.

La novità consiste nell'introduzione della terza spunta blu, che amplierà il sistema di notifice. La terza spunta blu starà a indicare che qualcuno ha fatto uno screenshot del messaggio. Questo servirà a far capire all'utente che il suo messaggio è stato in qualche modo salvato e acquisito, portandolo poi a fare le opportune considerazioni. WhatsApp dimostra così di tenere alla privacy e alla sicurezza degli utilizzatori della piattaforma, tanto da avvisarli in caso di salvataggio di testi che potrebbe avvenire senza consenso.

Per il momento la funzione è ancora in fase di test e possono usufruirne solo coloro che hanno la versione Beta. Ci vorrà dunque ancora un poco di tempo, e di lavoro, affinché venga rilasciata a livello mondiale. Di fatto, non è ancora stata comunicata una data per la sua introduzione, ma pare che sia attesa per i prossimi mesi.

La speranza è che questa terza spunta blu renda le conversazioni più tutelate.

Lesaranno presto incrementate ulteriormente, cosa che renderà più tranquilli molti utenti, ma che scontenterà coloro che percepiranno questa nuova funzione come un limite.

Si attende la fine dei test per avere ulteriori informazioni in merito alla novità in arrivo.