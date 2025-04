WhatsApp, occhio all’ultimo virus: come non cadere in trappola

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa volta non si tratta del classico tentativo di truffa come più volte capitato nell'ultimo periodo (da quella della finta votazione a Image Scan) ma WhatsApp e i nostri dispositivi vengono messi a rischio da un virus informatico che può compromettere irrimediabilmente la nostra privacy se il sistema (foto, documenti, ecc.) viene infettato con un semplice messaggio contenuto nell'app più utilizzata al mondo.

Il nuovo virus sfrutta le impostazioni che ognuno di noi ha di default: infatti, quando si apre una qualsiasi chat (singola o di gruppo) molto spesso foto, file, audio e video vengono scaricati automaticamente perché nelle nostre impostazioni queste opzioni predefinite sono già attive. In questo periodo, il nuovo virus sfrutta questa vulnerabilità per attaccare i nostri sistemi senza che noi facciamo nulla di "sbagliato" se non aprire una semplice chat perché l'allegato infetto risulta già scaricato. " Le opzioni automatiche mettono a rischio non solo i dati personali ma anche la sicurezza dell’intero smartphone aprendo la porta a ulteriori attacchi o furti di informazioni", spiegano gli esperti.

A questo punto si dovranno cambiare necessariamente le impostazioni: chi possiede un iPhone dovrà andare all'interno di WhatsApp, cliccare su Impostazioni e subito dopo la voce "Spazio e dati". A quel punto si aprirà un menu dove si leggerà "Download automatico dei media". Se in un primo momento vedremo che la voce "Foto" solitamente prevede il download con Wi-Fi e dati cellulare mentre "Audio", "Video" e "Documenti", di default, hanno soltanto il download automatico con il Wi-Fi, per non rischiare che il virus ci infetti per ognuna delle quattro voci dovremo selezionare "Mai". In questo modo, se non con il nostro consenso, qualsiasi documento non si scaricherà sul nostro dispositivo e il virus non potrà più infettarci.

Per tutti coloro i quali possiedono un dispositivo Android, invece, una volta dentro WhatsApp si dovrà cliccare sui tre punti che sono posizionati in alto a destra nel display: a quel punto si deve cliccare su Impostazioni e selezionare la voce "Spazio e dati".

A quel punto, quando apparirà "Archiviazione e dati" per tutte le tipologie di voci che abbiamo visto prima (foto, audio, video e documenti) bisognerà spuntare l'opzione "Mai" eliminando il download automatico in presenza di rete mobile o Wi-Fi. Ricordiamo che, in tutti i casi, l'opzione andrà fatta manualmente per ogni singola voce, non esiste un "Mai" complessivo che le comprenda tutte.