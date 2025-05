WhatsApp, arrivano le chat vocali nei gruppi. Come si attivano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra novità in arrivo per chi utilizza quotidianamente WhatsApp: l'azienda ha annunciato ufficialmente il lancio delle chat vocali per tutti i gruppi, non soltanto per quelli composti da più membri ma anche per i più piccoli.

A cosa serve

Come spiegato dagli esperti di WaBetaInfo, questa nuova funzione darà la possibilità a chi utilizza dispositivi Android o iOS di avviare con un semplice click le chat audio in diretta così come partecipare oppure abbandonare le conversazioni in qualsiasi momento senza che possa essere messa a rischio la sicurezza delle chat grazie alla consueta crittografia end-to-end. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, anche un gruppo composto da due, tre o comunque un numero ristretto di membri può avviare e partecipare in maniera molto facile alle conversazioni vocali "live".

Come si attivano

" Per avviare una chat vocale, gli utenti devono semplicemente scorrere verso l'alto nella parte inferiore della chat di gruppo e tenere premuto per alcuni secondi. Questo gesto avvia immediatamente una chat vocale senza interrompere la conversazione testuale in corso", fanno sapere gli esperti. Come si evince facilmente, adesso in qualsiasi gruppo si potrà parlare e scrivere in contemporanea, ad esempio: la funzione vocale non interromperà la conversazione scritta ma sarà un elemento aggiuntivo.

Un altro elemento importante è che nel momento in cui si avvia una chat vocale, WhatsApp non invierà nessuna notifica così da non disturbare i partecipanti: questo approccio silenzioso consente ai membri del gruppo di unirsi o abbandonare la chat audio secondo le proprie esigenze senza pressioni o interruzioni. " La sessione di chat vocale rimane bloccata nella parte inferiore della schermata della chat di gruppo, rendendola facilmente accessibile in qualsiasi momento durante la conversazione. Questa interfaccia bloccata consente ai partecipanti di accedere rapidamente ai controlli di chiamata, vedere chi è attualmente in chat e partecipare quando lo desiderano", hanno aggiunto gli esperti.

L'attenzione alla privacy

Come detto prima, nessuno potrà temere per la propria privacy perché anche nel corso delle chat vocali né WhatsApp e nemmeno Meta potranno mai accedere al contenuto. Questo metodo viene già usato per qualsiasi altra cosa graviti all'interno del mondo dell'app di messaggistica istantanea più usata al mondo.

Infine, la migliorìa per le conversazioni vocali "live" renderà le chat senz'altro più ricche, spontanee e offrendo sempre nuove soluzioni ai propri utenti come se fossero in una vera conversazione telefonica e soprattutto senza l'esigenza di dover programmare chiamate o inviare inviti.