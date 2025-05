WhatsApp, in arrivo i tag nelle chat: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Sempre in cerca di migliorìe per i suoi miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp sta progettando una nuova funzione che non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester: si tratta dell'assoluta novità dei tag per i membri delle chat di gruppo per offire ai partecipanti la possibilità di creare e applicare etichette personalizzate che definiscano il loro ruolo o le loro responsabilità all'interno del gruppo.

Di cosa si tratta

A dare la notizia in anteprima sono gli esperti di WaBetaInfo: è in fase di sviluppo la nuova funzione per gli utenti che andrà a sostituire il termine "etichette" trasformandola in tag ma il cambiamento non è soltanto nel nome. Infatti, quella che può sembrare una modifica "sottile" rifletterebbe una strategia ben precisa in grado di migliorare chiarezza e comprensione da parte di tutti gli utenti con la parola tag, già ampiamente utilizzata su tutti i social network, e risultare senz'altro più intuitiva e familiare.

La funzione dei tag

" Lo scopo dell'aggiunta di tag ai membri del gruppo rimane in linea con il concetto originale alla base delle etichette. Permette agli utenti di definire il proprio ruolo o posizione in una chat di gruppo, che si tratti di 'Project Manager', 'Genitore', 'Coach' o 'Organizzatore di eventi ", spiegano gli esperti. I partecipanti potranno inserire il tag direttamente dalla schermata informativa della chat di gruppo selezionando il proprio nome dall'elenco dei membri del gruppo e aggiungendo un tag: così facendo aiuteranno gli altri a indirizzare in maniera veloce chi va contattato per questioni specifiche migiorando la comunicazione e l'efficienza all'interno di gruppi numerosi o che si orientano a specifiche attività.

A cosa servono

La novità sarà ben accolta soprattutto dai gruppi di lavoro, dai team aziendali e organizzazioni simili che hanno la necessità di ruoli ben definiti. Con i tag sarà più facile " autoidentificarsi, facilitando la comunicazione delle singole aree di competenza, delle responsabilità assegnate o degli argomenti di interesse preferiti" . Rispetto i nomi utente o quelli dei profili che rimangono gli stessi in tutte le chat, i tag sono visibili soltanto del gruppo specifico in cui vengono applicati garantendo un alto livello di privacy.

WaBetaInfo conclude dicendo che i tag rimarranno salvati, quindi nella memoria, anche in caso di reinstallazione di WhatsApp se il dispositivo dovesse essere ripristinato.

Questo garantisce continuità e preserva la struttura del gruppo nel tempo, poiché ruoli e responsabilità assegnati tramite tag non dovranno essere reinseriti. È una funzionalità particolarmente utile per i gruppi di lunga data, in cui i ruoli non cambiano spesso"