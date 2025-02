WhatsApp, in arrivo la scorciatoia che consentirà di arricchire le nostre chat

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi tempi gli sticker sono diventati degli elementi quasi imprescindibili delle chat di WhatsApp, tanto da riuscire ad affiancare le emoji e anzi ad essere spesso e volentieri preferiti ad esse visto il livello di personalizzazione più elevato: gli adesivi sono continuamente aggiornati con nuovi meme e gif animate note al grande pubblico, per cui risultano molto apprezzati dagli utenti.

Fino ad ora, tuttavia, la gestione dei pacchetti è sempre stata poco agevole, dal momento che era necessario salvare singolarmente gli sticker nei preferiti, intasando letteralmente la sezione. Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, per il momento disponibile solo nella versione Beta per Android 2.24.22.18 tutto potrà finalmente cambiare.

Secondo quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, di questa feature si erano viste le prime tracce già lo scorso ottobre con la versione 2.24.22.13: gli sviluppatori erano al lavoro per permettere agli utenti di organizzare le proprie raccolte di adesivi in modo più efficiente, creando dei pacchetti personalizzati direttamente all'interno di WhatsApp senza più bisogno di passare attraverso i preferiti. Con la distribuzione in pacchetti distinti sarebbe stato più semplice trovarli e usarli nelle conversazioni a seconda delle proprie necessità.

Con la vuova versione per Android si è finalmente arrivati al test con il pubblico. La funzionalità consente di creare pacchetti di sticker partendo direttamente da un adesivo con cui si interagisce in chat: facendo clic su di esso si apre un menu che consente di aggiungerlo a un nuovo pacchetto, a cui si può assegnare un nome, oppure a uno già esistente. Questa feature, pertanto, fornisce un metodo rapido e intuitivo di personalizzare le proprie raccolte direttamente da WhatsApp e senza bisogno di ricorrere, come accade tuttora, ad app di terze parti.

Oltre ciò, per semplificare ulteriormente il tutto, l'applicazione consente agli utenti anche di aggiungere più adesivi a un pacchetto in un'unico click, risparmiando passaggi intermedi: una volta creati, i nuovi pacchetti, che potranno essere in ogni momento modificati, aggiornati o rinominati a seconda delle proprie esigenze, verranno automaticamente aggiunti alla raccolta personale.

La nuova feature agevola anche la condivisione dei pacchetti personalizzati con gli altri utenti, senza per questo dover rinunciare alla propria privacy. Finora era necessario importare singolarmente ogni adesivo, nel caso in cui si volesse restare su WhatsApp, oppure affidarsi ad app di terze parti per acquisire un intero pacchetto.

Ora le raccolte di sticker potranno essere condivise con due semplici click, mantenendo totalmente l'anonimato: al pacchietto, infatti, non sono allegate informazioni sull'utente, e anche nel caso in cui questo venga ulteriormente condiviso, nessuno potrà conoscere lo username o il numero di telefono dell'utente che lo ha creato.