WhatsApp, in arrivo per tutti la funzionalità multi-account

Ascolta ora: "WhatsApp, in arrivo per tutti la funzionalità multi-account"

I tempi sembrano essere ormai maturi, e il team di sviluppo di WhatsApp è nelle fasi conclusive dei test che a breve metteranno a disposizione di tutti gli utenti della celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di utilizzare più account sul medesimo dispositivo elettronico.

Quella che da tempo risultava essere una delle funzioni più desiderate e richieste dai fruitori dell'applicazione targata Meta aveva già iniziato a fare capolino all'incirca alla metà dello scorso mese di giugno, quando cioè erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni, raccolte come spesso accade dal portale online specializzato WbetaInfo.

La nuova funzionalità multi-account, prossima all'implementazione su tutti i telefoni cellulari, era stata individuata per la prima volta nella versione beta 2.23.13.5 di WhatsApp Business per Android, resa disponibile sul Google Play Store. Il fatto che fosse già allora stata rilevata traccia della sopra citata possibilità di usare due profili sullo stesso dispositivo anche nella versione standard della app di messaggistica istantanea aveva fatto fin da subito ben sperare i numerosi utenti di WhatsApp.

E in effetti, a meno di due mesi dalla notizia diffusa da WaBetaInfo, arrivano le prime conferme ufficiali: l'opzione multi-account è stata segnalata infatti individuata all'interno della versione beta 2.23.17.8 dell'applicazione per Android distribuita a tutti. Per il momento, spiegano dal portale online specializzato, l'accesso è chiuso e si prevede un rollout graduale nel corso delle prossime settimane. Ormai, tuttavia, sembra proprio solo questione di tempo.

La procedura per poter aggiungere ulteriori profili da gestire su un unico dispositivo elettronico sembra essere semplice e intuitiva. Nelle Impostazioni del programma, proprio di fianco all’icona con cui viene generato un codice QR da utilizzare per condividere il proprio contatto, ne compare una completamente inedita: cliccando su di essa sarà possibile eseguire l'operazione o anche effettuare lo "switch" tra i profili configurati.

Grazie all'implementazione di questa nuova funzionalità si potranno, solo per fare un esempio pratico, tenere ben distinte le conversazioni relative al proprio lavoro da quelle private: non servirà più, pertanto, come accade ora, utilizzare parallelamente due diversi cellulari. Anche la privacy sarà più tutelata, dato che le informazioni relative alle proprie attività private, come ad esempio la permanenza online, l'ultimo accesso o gli stati condivisi, saranno visibili solo ai contatti personali e non a quelli professionali.