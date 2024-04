WhatsApp cambia dall'11 aprile: nuova età per accedere e apertura ad altre piattaforme

Come annunciato nelle scorse settimane, WhatsApp si prepara ai cambiamenti necessari per rispettare le direttive imposte dall'Unione europea. Prima fra tutti va citata l'apertura storica ad altre piattaforme, che consentirà agli utenti di interagire con amici e parenti registrati su altre app simili. Rientra fra le novità anche il nuovo limite di età per accedere alla piattaforma. Ma vediamole nello specifico.

Digital Markets Act

Tutto è partito dal Digital Markets Act emanato dall'Unione europea assieme Digital Services Act. Entrambe le normative vogliono regolamentare quelle che vengono definite come piattaforme gatekeeper, ossia in grado di emergere sulle altre nel mondo del mercato. WhatsApp, appartenente al gruppo Meta, rientra fra queste. Il regolamento dell'Ue, però, si rivolge anche ad altri colossi come Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance e Microsoft. L'intento è quello di dare le stesse possibilità anche ad altre realtà meno "potenti" sul mercato. Si è trattato, in sostanza, di una misura antitrust.

La chat "aperta" del futuro

Per adattarsi alle richiested dell'Ue, WhatsApp ha provveduto ad aggiornare i suoi termini di servizio oltre alla sua informativa sulla privacy. Coloro che hanno scaricato l'applicazione dopo il 15 febbraio hanno già trovato e accettato le novità, mentre per chi era già iscritto le nuove disposizioni saranno operative molto presto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere loro inviata una notifica.

La parola d'ordine, come voluto dall'Ue, sarà apertura. Apertura nei confronti di altre piattaforme con le quali, chi vorrà, potrà interagire da WhatsApp. A partire dal prossimo 11 aprile gli utenti potranno chattare con quelli che si trovano su altre piattaforme come Signal, Telegram e simili, anche se ci sono dei paletti. In primo luogo, infatti, la richiesta di apertura deve essere inviata dalle app minori, e non da WhatsApp. Per ottenere l'apertura, dopo la richiesta, bisogna attendere 3 mesi. Infine ci saranno delle regole che le altre piattaforme dovranno rispettare per avere il via libera, come la garanzia di un buon livello di sicurezza e l'uso della crittografia. Si tratta di termini che WhatsApp ha imposto per continuare a tutelare la privacy dei suoi utenti.

Per poter usufruire della novità, basterà cercare nel menù di WhatsApp il comando Impostazioni, dove troveremo la voce Chat di Terze parti.

Il limite di età

A cambiare sarà anche il limite d'età richiesto per accedere alla piattaforma. Fino ad oggi in alcuni Stati bisognava aver compiuto 16 anni per iscriversi a WhatsApp, ma molto presto l'età minima scenderà a 13, come è già negli Stati Uniti e in alcuni paesi Ue. "Questo aggiornamento garantirà requisiti sull'età minima coerenti a livello globale per WhatsApp" , hanno dichiarato i rappresentanti della piattaforma, come riportato da Repubblica.

Garantita la sicurezza

Infine, WhatsApp continuerà a impegnarsi per tutelare la privacy e la sicurezza dei suoi utenti. Sono infatti previste delle modifiche ai meccanismi di trasferimento dei dati internazionali. " Per gli utenti della regione europea ci baseremo sul nuovo EU-US Data Privacy Framework ", hanno dichiarato dal team WhatsApp.

E per chi utilizza i Canali è già presente un'informativa sulla Privacy da consultare.