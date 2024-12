WhatsApp, cambia la riproduzione dei video. Ecco cosa si rinnova

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche i dispositivi elettronici dotati di sistema operativo Android a breve potranno beneficiare della possibilità di regolare a loro piacimento la velocità di riproduzione di video e filmati direttamente su WhatsApp.

Si tratta di un'innovazione che era stata introdotta per la prima volta in assoluto poco meno di due mesi fa, quindi a ottobre, ma di cui avevano potuto usufruire esclusivamente i possessori di smartphone marchiati Apple. Una feature che tanti avevano richiesto da tempo agli sviluppatori di Meta e che consente di adattare alle proprie necessità in modo semplice e intuitivo l'esperienza visiva dei file multimediali andando a intervenire manualmente sul parametro della velocità.

Gli esperti di WaBetaInfo sono riusciti a individuare la novità all'interno dell'aggiornamento più recente della versione Beta di WhatsApp per Android 2.24.26.20, a disposizione per il download sul Google Play Store. Andando a riprodurre un video tramite l'app di messaggistica istantanea di Meta, appare chiara per l'utente la possibilità di intervenire sulla velocità di riproduzione di un video.

Il controllo è visibile in basso e sulla destra rispetto alla barra di avanzamento, per cui è possibile operare su di esso in qualunque momento per poter modificare il parametro preimpostato senza essere pertanto costretti a mettere in pausa interrompendo la visione del file multimediale. È possibile effettuare la propria scelta tra tre differenti livelli di rapidità, a partire da quella normale fino ad arrivarea 1,5X e 2,0X.

[[nodo

]]

Può accadere ad esempio, qualora si voglia guardare un tutorial o una presentazione particolarmente lunga per comprendere la quale non è necessario soffermarsi sui particolari, di voler accelerare un po' la riproduzione, accontendandosi di cogliere solo gli aspetti salienti e magari rallentare nuovamente nel momento in cui invece serve prestare una maggiore attenzione su determinati dettaglie.

Ebbene, con questa nuova opzione si potrà, a proprio piacimento, gestire tutto questo con un semplicee senza dover interrompere la riproduzione.

La funzionalità è per il momento a disposizione solo del beta testers, ma, considerando il fatto che è già stata ampiamente testata su iOS, dovrebbe essere a disposizione di tutti in tempi piuttosto stretti.