WhatsApp, la novità che non tutti gradiranno: ecco cosa cambia per lo status e i canali

Se ne parlava già da anni e adesso è ufficiale: anche la pubblicità arriva sull'app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp. Lo ha annunciato Meta spiegando in che modo questo nuovo strumento potrà essere utilizzato dal grande pubblico e dalle aziende ma, soprattutto, rassicurando gli utenti che le inserzioni non appariranno nelle singole chat o nei gruppi. In molti, però storceranno il naso visto che in tutti questi anni è stata una delle pochissime realtà che si era "salvata" dai banner pubblicitari.

Dove sarà visibile

WhatsApp, usato quotidianamente da una platea di oltre 1,5 miliardi di persone, prossimamente avrà i banner pubblicitari esclusivamente nella sezione "Aggiornamenti" dove oggi è possibile vedere gli "Stati" delle persone e i "Canali" disponibili dove potersi iscrivere. Meta sottolinea che le funzioni " sono concepite pensando alla privacy " e senza " vendere né condividere il numero di telefono con gli inserzionisti ". Gli avvisi pubblicitari serviranno a " trovare nuove aziende e avviare una conversazione su un prodotto o servizio che un'azienda sta promuovendo" specificando che saranno utilizzate " informazioni limitate come il Paese o la città, la lingua, i canali " a cui un utente ha effettuato l'iscrizione e come si interagisce con le inserzioni che si vedono.

"Sviluppare business"

" Da anni parliamo del nostro obiettivo di sviluppare un business che non interferisca con le chat personali e crediamo che la tab Aggiornamenti sia il posto giusto per queste nuove funzioni ", sottolinea la società di cui è proprietario Mark Zuckerberg. Come detto, se ne parlava già in tempi non sospetti: il debutto della pubblicità è un passo in avanti nei piani del suo amministratore delegato come disse nel 2022 durante un'intervista all Cnbc spiegando quale sarebbe stato " il prossimo capitolo " nella storia della sua azienda.

Esiste già la possibilità per gli inserzionisti di pubblicare i cosiddetti annunci " clicca-per-messaggio " su Facebook e Instagram con gli utenti che vengono reindirizzati su WhatsApp da dove possono entrare in contatto direttamente con le aziende. La novità aiuterà chi vuole pubblicizzare un prodotto a inserirlo direttamente tra gli aggiornamenti così da essere visibile davvero a un pubblico mondiale e sconfinato.

L'abbonamento ai Canali

Oltre alla pubblicità, tra le prossime novità ecco anche l'abbonamenti ai Canali: gli utenti, a fronte di un pagamento mensile,

potranno ricevere aggiornamenti esclusivi. Ci saranno, infine, anche i "canali promossi" che daranno la possibilità agli amministratori di incrementare la visibilità dei propri canali grazie a suggerimenti personalizzati.