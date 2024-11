WhatsApp, la novità che tutti aspettavano: come cambiano i messaggi inoltrati

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà capitato a chiunque, almeno una volta, di inoltrare tramite WhatsApp un file o un semplice un link a qualcuno presente nella propria rubrica e di voler aggiungere ad esso una nota, sia che si trattasse di una spiegazione connessa alla natura dell'allegato che di un semplice commento ironico: ebbene, tuttora questa semplice operazione non può essere completata, per cui l'utente è costretto a seguire una procedura più lunga e complessa di quanto in realtà non appaia.

A quanto pare il team di sviluppo di Meta, al lavoro per apportare ulteriori migliorie alla sua app di messaggistica istantanea, ha deciso finalmente di intervenire per ovviare a questo problema. Stando a quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, infatti, su una delle ultime versioni Beta dell'applicazione che si può trovare in distribuzione sul Google Play Store, per la precisione la 2.24.25.3, è stata implementata una nuova funzione relativa proprio all'inoltro dei messaggi.

Sulla versione attualmente a disposizione di tutti, infatti, l'utente ha la possibilità di allegare un messaggio esclusivamente se il contenuto inviato al suo contatto in rubrica risulta essere un file multimediale, come una foto, un'immagine o un filmato: è sufficiente, infatti, selezionare "Inoltra" per aggiungere una nota al contenuto, ma l'opzione non è disponibile qualora si voglia invece inviare un semplice file, un messaggio di testo o un link. L'unica possibilità a disposizione dell'utente, decisamente meno pratica, è quella di inviare in primis il contenuto che si vuole mettere a disposizione del proprio contatto e quindi di affrettarsi a raggiungere l'elenco chat per recuperare la conversazione col destinatario nella quale inserire una eventuale nota esplicativa o un commento, cosicché si comprenda in modo non equivocabile il legame tra i due messaggi separati.

Questa lacuna è stata colmata grazie a una nuova opzione implementata sulla versione Beta 2.24.25.3 di WhatsApp: grazie ad essa, quindi, i fruitori della celebre app di messaggistica istantanea potranno aggiungere finalmente una nota a qualunque genere di contenuto si voglia inoltrare a un proprio contatto della rubrica, sia che si tratti di file multimediali come video e fotografie che di semplici file di testo o link.

Trattandosi di una modifica che non dovrà stravolgere il menu ma solo ampliare le possibilità di scelta degli utenti tramite "Inoltra", è probabile che l'opzione venga rilasciata al più presto e possa risultare utilizzabile tanto agli utenti Android quanto a quelli iOS.