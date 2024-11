Troppi impegni? Pianificare i messaggi su WhatsApp, anche senza la versione Business

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è inusuale, tanto nella vita quotidiana quanto, in particolar modo, nel lavoro, avere la necessità di informare contemporaneamente più persone di un evento o di un appuntamento: il problema è che talvolta risulta difficile trovare il momento giusto all'interno della giornata per farlo, ma con qualche accorgimento attraverso WhatsApp si può correre ai ripari semplicemente preparando i messaggi e programmandone l'invio con data e orario precisi.

Questa interessante e utilissima funzionalità è in realtà già a disposizione di tutti gli utenti che hanno la versione Business dell'app di messaggistica istantanea targata Meta: si tratta di una versione ideata nello specifico soprattutto per le aziende che utilizzano l'app per mantenere un contatto diretto e costante con i propri clienti.

Per poter accedere alla funzionalità è sufficiente raggiungere le "Impostazioni" del programma, accedere successivamente alla voce "Strumenti Attività" e infine configurare il testo del messaggio d'assenza che si vuole inviare selezionando il destinatario o i destinatari e settando la data e l'orario dell'invio. L'opzione è molto utile anche nei casi in cui si voglia inviare un testo a scadenza periodica fissa, come ad esempio gli auguri per le festività o per un compleanno oppure un semplice promemoria.

Si può comunque pensare di programmare l'invio di messaggi ai propri contatti in caso di necessità anche appoggiandosi ad alcune applicazioni esterne, per quanto esista qualche limite sul numero dei destinatari, soprattutto per le versioni free: esistono per Android, ad esempio, programmi come Wasavi o Skedit. Quest'ultimo, gratuito con pubblicità o in versione Premium, può essere scaricato direttamente dal Play Store. Una volta installato, si può raggiungere la voce WhatsApp dalla schermata principale, poi selezionare i contatti a cui inviare il testo desiderato, compilarne il contenuto e infine dal menu a tendina Programma impostare la data e l'ora.

Per la versione Web, considerando il fatto che iOS non dispone di app di terze parti disponibili per programmare messaggi su WhatsApp, ci si può invece appoggiare al programma WhatBot.

Si tratta comunque, in genere, di strumenti di facile e intuitiva gestione, che possono dare una grossa mano in situazioni del genere, considerando il fatto che spesso e volentieri quando si è oberati di impegni risulta quasi impensabile inviare dei promemoria singolarmente e nel momento esatto in cui si ritiene necessario informare un proprio contatto col giusto anticipo.