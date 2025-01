WhatsApp, in arrivo la nuova funzione per risparmiare batteria

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è dubbio che una tra le app che consuma maggiormente il livello di batteria dei moderni smartphone sia WhatsApp: basta controllare sulle statistiche relative all'attività fornite dai sistemi iOS e Android per vedere che è quasi sempre "in testa" in buona compagnia dei social più utilizzati (Facebook, Instagram, Tik Tok). Nel prossimo futuro, però, qualcosa in positivo potrebbe cambiare sul risparmio della batteria dei cellulari.

Le novità sulle animazioni

Come riportato dagli esperti di WABetainfo, infatti, gli sviluppatori di Meta sono al lavoro per la gestione delle immagini in riproduzione automatica. Cosa significa? Che prossimamente, inizialmente per gli Android, gli utenti potranno " disattivare le animazioni per emoji, adesivi e avatar direttamente dalle impostazioni dell'app" . Ma quali sarebbero, quindi, i vantaggi diretti? Non viene riportato ufficialmente il discorso relativo al risparmio della batteria ma è sottinteso perché le animazioni, così come i video (ovviamente in quantità minore) consumano la batteria dei dispositivi.

Le nuove opzioni

Disattivando gli adesivi animati come emoji ma anche le Gif si avrebbe senz'altro una vita più lunga della propria batteria. " Rimarranno statiche finché non verranno riprodotte manualmente dall'utente. In futuro, gli utenti potranno gestire le proprie preferenze di animazione direttamente dalle impostazioni dell'app, consentendo loro di decidere se Gif, emoji e adesivi debbano animarsi", sottolineano gli esperti. Più o meno è lo stesso principio delle "app in background", ossia quel processo che viene eseguito automaticamente senza l'intervento degli utenti e che, ovviamente, consumano una percentuale della batteria dei cellulari.

I consigli

In questo modo, inoltre, gli utenti che non amano le animazioni o le ritengono inutili potranno decidere di renderle per sempre statiche e lasciare attive, per esempio, soltanto le Gif. " WhatsApp prevede di introdurre tre opzioni separate, consentendo agli utenti di gestire individualmente le animazioni per emoji, adesivi e avatar. Questa funzionalità è probabilmente in fase di sviluppo in risposta al feedback degli utenti che potrebbero trovare opprimenti i contenuti animati eccessivi", spiega WABetainfo. Spesso, poi, molti utenti non amano le animazioni perché interrompono il flusso delle conversazioni in chat.

Sull'argomento hanno detto la loro anche gli esperti di Videogiochi.

difficoltà a mantenere la batteria dello smartphone in forma durante tutta la giornata"

evitare di mandare troppe emoji e gif animate e magari di tenere Whatsapp sotto controllo in modo manuale"

com che suggeriscono a tutti gli utenti, se hanno ", ad "