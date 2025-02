WhatsApp, la terza spunta blu è una fake news. Occhio alla bufala

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi giorni è diventata virale sul web e sui principali social network la notizia secondo cui il team di sviluppo di Meta si trovava all'opera per inserire una nuova spunta blu, la terza, su WhatsApp.

Questa novità grafica, secondo l'informazione circolata in rete, sarebbe dovuta comparire per informare in tempo reale i fruitori dell'app di messaggistica istantanea nel momento in cui uno qualsiasi dei partecipanti a una chat avesse effettuato uno screenshot della conversazione, con l'obiettivo quindi di salvarla per sé oppure di riproporla in condivisione. Ebbene, per quanto utile e interessante, questa nuova opzione non è a disposizione degli utenti né è stata individuata all'interno di una versione Beta dell'applicazione, e non solo. Stando a quanto riferito da alcuni esperti, infatti, si tratta di una "bufala" che periodicamente viene riesumata e diffusa sul web e, vista la situazione, non è di certo escluso che possa essere prossimamente riproposta per l'ennesima volta. Attualmente il team di sviluppo di Meta non solo non sta lavorando per mettere a disposizione la fantomatica terza spunta blu, ma non avrebbe neppure in programma di realizzare questa nuova funzionalità.

Un chiarimento in tal senso arriva da una voce autorevolissima quando si parla di WhatsApp, ovvero quella di WaBetaInfo, portale che si occupa proprio di analizzare le novità in anteprima dell'app di messaggistica istantanea, andando a sezionare le versioni Beta per svelare cosa ci attende coi prossimi aggiornamenti dell'applicazione. "Nelle ultime ore ho ricevuto diversi messaggi, da molti utenti, che chiedevano informazioni a proposito della terza spunta su WhatsApp, che dovrebbe notificare quando viene fatto uno screenshot della conversazione" , scrive l'amministratore della pagina X di WaBetaInfo, "questa è una fake news. Circola da anni e continua a diffondersi…".

Al momento gli sviluppatori sono all'opera per implementare su WhatsApp una nuova funzione in grado di semplificare le procedure per creare una community, individuata dagli esperti di WaBetaInfo nella versione 2.25.3.15, grazie alla quale si potrà accedere in modo rapido direttamente dalla chat tramite una shortcut al menu di overflow. Niente terza spunta, quindi, che resta almeno per ora una semplice bufala.

Restano le due già note a tutti, ovvero la prima che compare per segnalare l'invio di un messaggio e la seconda per avvisare della consegna avvenuta correttamente al telefono del destinatario o a uno dei dispositivi collegati. La duplice spunta blu, invece, informa del fatto che il destinatario o tutti i partecipanti a una conversazione, hanno ricevuto e visualizzato tale messaggio.