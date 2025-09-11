WhatsApp, tornano le spunte blu per tutti: cosa succede

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per rendere al più presto operativa per tutti una modifica di tipo grafico in apparenza poco rilevante ma che a livello visivo andrà a risolvere un problema che ha avuto un grande impatto generando confusione tra gli i fruitori dell'app: le spunte blu di lettura, dopo tante lamentele, torneranno a essere visibili in qualsiasi tema selezionato, sia in dispositivi dotati di Android che su sistemi iOS.

Di recente l'applicazione aveva messo a disposizione degli utenti un numero elevato di combinazioni di colori tra cui scegliere per personalizzare la propria esperienza di utilizzo: un'ampia gamma di possibilità, tra i temi preimpostati e le 38 combinazioni di colori da selezionare manualmente, accolta con entusiasmo da tanti, eppure fin da subito era emerso un problema non di poco conto. A seconda della scelta cromatica effettuata, infatti, il messaggio letto veniva visualizzato non con la consueta doppia spunta blu ma con una doppia spunta di colore bianco, molto simile a quella grigia indicante i messaggi consegnati.

La scelta, non casuale, era stata fatta dal team di sviluppo di Meta per evitare che il blu della doppia spunta potesse confondersi coi colori di alcune nuvolette dei messaggi. Tuttavia se da un lato era stato risolto un problema, dall'altro se n'era generato uno forse ancora più grande. Quando un messaggio viene consegnato ma non ancora letto, i segni di spunta sono grigi: una volta letto il messaggio, nei temi delle chat sopra menzionati, questi diventano bianchi. La similitudine tra grigio e bianco rende difficile a chi utilizza queste combinazioni cromatiche comprendere se il messaggio è stato letto o meno, per cui in tanti hanno iniziato a lamentarsi spingendo per un ritorno al colore blu per tutti.

WhatsApp ha risposto presente, iniziando a intervenire per risolvere il problema con un aggiornamento destinato ai beta testers che è stato intercettato negli scorsi giorni dagli esperti di WaBetaInfo. L'obiettivo è chiaro: riportare per tutti, sia su Android che su iOS, le spunte blu anche in determinati temi o combinazioni cromatiche.

Per il momento si tratta di un aggiornamento ancora in fase di test, quindi non è dato sapere se verrà

poi confermato e ampliato all'intera community, ma visti i risultati pubblicati in anteprima sui social, e vista la forte spinta che gli utenti hanno dato con le loro rimostranze, è probabile una sua prossima diffusione.