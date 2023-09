Esilaranti "Fascia e Orso" e l'imitazione della Schlein

A questo giro sarà «La Voce della Veggenza» perché, spiega Ricci, «Striscia la Notizia in tutti questi anni ha anticipato gli eventi e i nomi, dai vincitori di Sanremo alle plusvalenze nel calcio, fino al granchio blu di cui i nostri esperti di scienza minorenni parlavano da almeno due anni». Ascoltare Antonio Ricci alla presentazione della nuova stagione di «Striscia» - al via da lunedì prossimo («forse, e se per caso non fosse, sappiate che si tratta di qualche intoppo tecnico», e pare non sia una battuta) - comporta il solito slalom tra dubbi e verità, battute e cose serie. Il tg satirico compie 35 anni per 36 edizioni, e spegne le candeline insieme al ricordo di «Drive In», che fa invece quaranta. Di fronte agli studi viene scoperta la targa di Piazza Gianfranco D'Angelo, mentre all'interno il rito resta immutato: veline, inviati, rubriche (tra le new entry i cartoni animati di «Fascia & Orso», protagonisti la premier Meloni e il Ministro Carlo Nordio) e qualche imitazione che «spacca», bastino per tutti Giuseppe Longinotti (ebbene sì, un uomo) nei panni del segretario PD Elly Schlein e il veterano Dario Ballantini in versione ministro Francesco Lollobrigida ma «maggiorato». Sotto la lente di ingrandimento, anche le possibilità (e le insidie) dell'Intelligenza Artificiale. Lo stesso Gabibbo lo canterà nella sigla dal titolo «App-però!»: «I-A. è anche il verso dell'asino», sentenzia Ricci. La prima conduzione va alla coppia Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.