"Ambrogino a chi le filma". La proposta della Lega sulle borseggiatrici a Milano

L'Ambrogino d'oro o un attestato di benemerenza civica a chi filma e diffonde le immagini delle borseggiatrici in metropolitana. Lo ha proposto l'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, che ha deciso di invitare, durante l’ultima seduta plenaria a Strasburgo, le borseggiatrici rom di Milano al Parlamento europeo che secondo il leghista tanto "si spende" per includerle e integrarle nella società a spese dei contribuenti.

Borseggiatrici milanesi invitate a Strasburgo

“ Invece che prendersela con cittadini e lavoratori milanesi, che ogni giorno si ritrovano inconsapevolmente vittime di furti e violenze, potevano venire in visita all’eurocamera - ha rimarcato Ciocca -. Sono certo che nelle istituzioni Ue, ben attente all’accoglienza, saranno le benvenute. Chissà cosa direbbe l’Ue dei crimini che quotidianamente le borseggiatrici Rom, sfruttando la loro gravidanza, compiono a scapito degli stessi cittadini lombardi che pagano milioni di euro per la loro inclusione “. Ecco perché Ciocca ha chiesto la modifica dell’articolo 146 del codice penale fondamentale per far cadere le troppe tutele concesse dal Pd di Beppe Sala e compagni.

Il disagio della società civile

Il disagio è stato testimoniato a Strasburgo dai rappresentanti della pagina Instagram Milano Bella da Dio e del Comitato di sicurezza per Milano. " Quanto testimoniato da privati cittadini che quotidianamente sono in prima linea è un grido di emergenza che non può rimanere inascoltato - ha precisato l’europarlamentare leghista -. E' per questo ho ufficialmente rinnovato l'invito alle borseggiatrici rom milanesi a visitare l'Eurocamera che pensate ha stanziato ben 42 miliardi negli ultimi anni per la loro inclusione. L'Europa dovrebbe modificare inoltre le norme sulla privacy e consentire di mostrare pubblicamente queste delinquenti riprese in flagranza di reato, tema su cui ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea ".

