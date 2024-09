Arresti, ingressi rifiutati e respingimenti al confine: da oggi la Germania è blindata

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi è entrata in vigore la stretta annunciata dalla Germania sui confini e ci sono già i primi respingimenti di migranti irregolari. Per cercare di conquistare qualche punto in vista delle prossime elezioni, Olaf Scholz si è messo in scia delle opposizioni per quanto riguarda i temi migratori, abbandonando il concetto di accoglienza indiscriminata. L'idea del cancellerie e del suo governo, che ha deciso per misure forti ma non draconiane, come richiesto dai Land e dalle opposizioni, nasce anche per dare un segnale forte all'Unione europea.

La necessità di chiudere i confini della Germania, Paese che si estende nel cuore dell'Europa, è una conseguenza dell'eccessivo lassismo delle istituzioni di Bruxelles sui confini più esterni. Un paradosso, se si ragiona sul fatto che la Germania viene lasciata libera di chiudersi e bloccare i confini mentre i Paesi titolari di confini esterni, tra i quali l'Italia, non possono intervenire in maniera identica per fermare il flusso e proteggere l'Unione europea. Durante i controlli di oggi sul confine con i Paesi Bassi e il Belgio, si legge in una nota della polizia federale, " arresti di persone che non soddisfacevano i requisiti d'ingresso e in cui abbiamo poi rifiutato l'ingresso in singoli casi alla frontiera e effettuato respingimenti verso i Paesi vicini ".

I controlli sono stati progettati dalla Germania per essere effettuati fino a 30 km verso l'interno rispetto al confine, in modo tale da intercettare anche coloro che, eventualmente, possono essere sfuggiti alle frontiere. I tre sospetti che sono stati arrestati sul confine con i Paesi Bassi, infatti, erano riusciti a eludere il posto di blocco sul confine posto sull'autostrada A30, vicino alla città di Bad Bentheim, e sono stati poi rintracciati nei pressi di Rheine, quasi oltre il limite dei 30km. A bordo dell'auto controllata dalla polizia è stata trovata della droga.

Tutti capiscono che il numero di persone che arrivano in Germania in modo irregolare è troppo alto

", ha dichiarato Olaf Scholz, che nella giornata di ieri ha fatto un giro di telefonate ai Paesi vicini , quelli maggiormente coinvolti dalla misura, che si erano mostrati particolarmente scettici. I controlli dovrebbero durare per i prossimi sei mesi ma già si parla di una possibile estensione di più ampia durata in base ai risultati ottenuti fino al prossimo aprile.