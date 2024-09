Associazioni Ue unite per proteggere la libertà di stampa

Ascolta ora 00:00 00:00

EMMA-ENPA e NME (News Media Europe) insieme per proteggere la libertà di stampa. Le tre associazioni hanno stilato il documento sulle priorità per il periodo 2024-2029, intitolato Protecting Press Freedom - European press publishers’ priorities for the EU Legislative Period 2024-2029. Associata all'ENPA, la Fieg partecipa alla diffusione del documento che mira a influenzare l’agenda legislativa della prossima Commissione europea e fungere da riferimento per il futuro lavoro con il Parlamento europeo e gli Stati membri, allineando l’approccio delle tre associazioni per parlare con una voce comune.

La nota congiunta evidenzia che negli ultimi cinque anni, la qualità delle informazioni e la resilienza della stampa hanno permesso all'Unione europea di superare con successo diverse crisi, tra cui una pandemia globale, un'inflazione alle stelle e tensioni geopolitiche. È qui che il giornalismo e la stampa liberi, indipendenti ed economicamente sostenibili si dimostrano essenziali per salvaguardare le economie e le democrazie europee. Pertanto, la stampa e i media dovrebbero costituire parte integrante dell'ambizione strategica dell'Europa per le sue democrazie, la sua competitività e la sua leadership globale.

L'European Magazine Media Association (EMMA), l'European Newspaper Publishers' Association (ENPA) e News Media Europe (NME) sono unite nell'invitare le istituzioni europee a garantire che il giornalismo e la stampa sfruttino appieno le opportunità offerte dall'era digitale. Le questioni relative alla stampa e ai media sono state affrontate troppo spesso ai margini delle politiche digitali, culturali o di giustizia. Sulla base degli sforzi del precedente mandato della Commissione europea, una strategia concreta per la crescita e la resilienza della stampa indipendente è fondamentale per questa ambizione.

Entrando nel dettaglio del documento, questo si concentra su 6 aree principali di importanza cruciale per il settore della stampa

1. Migliore protezione e applicazione della proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda l’Al generativa



2. Libertà di stampa e diversità sulla piattaforma Internet



3. Concorrenza leale e accesso equo, ragionevole e non discriminatorio (FRAND) ai gatekeeper



4. Regole per un ecosistema pubblicitario online equo e aperto



5.

Aumentare la resilienza degli editori salvaguardando la libertà contrattuale e la libertà di fare pubblicità6. Garantire una concorrenza leale tra media pubblici e privati per sostenere un panorama informativo diversificato e di qualità, fondamentale per la democrazia