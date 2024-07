Europa, in bilico la vicepresidenza di Vannacci nel gruppo dei patrioti

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Vannacci divide il gruppo dei Patrioti di Viktor Orban e Marine Le Pen. Secondo Jean-Paul Garraud, capodelegazione del Rassemblement National nell'Aula, la sua nomina a vicepresidente “è un problema".

L’esponente lepenista contesta “le dichiarazioni che sono state fatte dal signor Vannacci" su alcuni temi durante la campagna elettorale e rivela che la sua nomina è stata oggetto di discussione della riunione odierna. Nonostante le polemiche Vannacci si dice “tranquillo” e assicura che non esiste “nessuna preclusione". "Non ho alcun dubbio che farò il vicepresidente" , taglia corto interpellato dall’Adnkronos, Lunedì scorso, quando è nato il gruppo sovranistra, il leader di RN Jordan Bardella è stato eletto presidente, mentre come sua vice è stata eletta l'ungherese Kinga Gal. Vannacci, invece, risulta vicepresidente in quota Lega insieme ad altri esponenti del sovranismo europeo: Klara Dostalova (ANO), Sebastiaan Stöteler (PVV), Antonio Tanger Correa (Chega), Hermann Tertsch (VOX) e Harald Vilimsky (FPÖ). Il Rassemblement National è la prima delegazione del gruppo dei Patrioti, con 30 eurodeputati; la Lega, terza dopo gli ungheresi di Fidesz, ne ha otto.

Al termine della riunione trapela che qualsiasi decisione sul ruolo di Vannacci è stata posticipata. "Per me è un non problema", lo difende Matteo Salvini al termine di un evento a Genova. "Con quello che accade nel mondo, con l'ex e spero futuro presidente Trump che rischia la vita con un attentato fuori dal mondo e con gente da poco che ancora oggi sui social si lamenta del fatto che il cecchino non abbia mirato sufficientemente bene, con Von der Leyen che alla faccia del voto degli italiani e degli europei si ripropone per fare le stesse cose che ha fatto per cinque anni, ma non si sa mai che il voto segreto porti qualche sorpresa, penso che l'ultima delle preoccupazioni per chiunque sia Vannacci”, dice il leader della Lega sostenendo di aver indicato come vicepresidente una persona valida che è stato il secondo più votato in tutta Italia. L’eurodeputata Susanna Ceccardi smorza le polemiche: “ Roberto Vannacci resta vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento Europeo”. Silvia Sardone liquida la vicenda come un caso "sollevato da Repubblica".