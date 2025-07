Case green, l'Ue rilancia lo stop alle caldaie

Stop alle caldaie a metano a partire dal 2040: così Bruxelles porta avanti la sua ossessione verde. La Commissione europea ha infatti rilanciato la sua azione politica sulla Epbd, ossia sulla tanto discussa direttiva Case Green ideata per abbattere le emissioni del patrimonio edilizio entro il 2050. Come riportato dal Sole 24 Ore, il governo guidato da Ursula von der Leyen ha pubblicato un maxi-pacchetto normativo che contiene 3 linee guida e altri tre atti di regolamentazione tecnica.

Il punto più rilevante del documento riguarda le caldaie uniche alimentate da combustibili fossili. Due i passaggi chiave: lo stop alle agevolazioni fiscali a partire dal 2025 e l’eliminazione completa degli apparecchi entro il 2040. Le linee guida evidenziano che si tratta di un target indicativo, ma la Commissione europea è pronta a chiedere azioni concrete ai Paesi membri senza che quella scadenza svanisca nel nulla. "I Paesi membri hanno l’obbligo di attuare politiche e misure credibili nella prospettiva di raggiungere la completa eliminazione dei combustibili fossili" si legge.

Entrando nel dettaglio, la prima linea d'azione prevede di "rimpiazzare, in tutto o in parte, le caldaie uniche con soluzioni alternative". Tra le ipotesi le pompe di calore, il solare termico e i sistemi di teleriscaldamento. Altrimenti è possibile percorrere un'altra strada: rimpiazzare i combustibili fossili utilizzati nelle caldaie con alternative rinnovabili, come il biometano e l’idrogeno. L’integrazione tra queste due soluzioni mirate a spingere verso l’impiego di combustibili a basso impatto ambientale rappresenta la via principale per raggiungere i target fissati al 2040.

Ma non è tutto. Il vademecum della Commissione Ue accende i riflettori anche sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione. Entro la fine del 2026, ogni Paese europeo dovrà presentare un piano definitivo che affronti anche i vincoli burocratici per gli interventi di ristrutturazione, con particolare attenzione sulla necessità di chiarire la personalità giuridica dei condomini.

Le linee guida individuano inoltre alcune soluzioni per facilitare gli interventi di riqualificazione energetica: l'applicazione di un’Iva agevolata per le ristrutturazioni e la tassazione ridotta sull’IMU per i proprietari che realizzano lavori di efficientamento per avere case green.