Confini, ingressi e trafficanti: ecco le priorità di Meloni a Macron

Dopo la crisi diplomatica di maggio, Giorgia Meloni quest'oggi è andata in visita all'Eliseo da Emmanuel Macron. Sul tavolo i principali temi di politica europea, primo fra tutti quello dei migranti. " Voglio qui ribadire le mie sincere condoglianze per la morte dell'ex premier Silvio Berlusconi ", ha detto il presidente francese in apertura di incontro con il premier italiano, che ha ringraziato per la sua presenza a Parigi.

Entrando nel cuore dell'incontro, il presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di capire " come rafforzare il nostro dialogo " sia a " beneficio dei nostri interessi nazionali, sia dell'Europa ". Di contro, il titolare dell'Eliseo ha invocato la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria, sia per quanto riguarda la politica degli asili che per la difesa dei confini: " Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio ". Questo, ha sottolineato il presidente francese, implica anche " il controllo delle nostre frontiere esterne ", come ribadisce da tempo Meloni, evidenziando come questo sia un tema che l'Italia, vista la sua posizione geografica, conosce molto bene.

Ed è proprio in quest'ottica che il premier italiano ha voluto ricordare come come al prossimo Consiglio europeo è necessario un passo avanti sulla dimensione esterna dei flussi migratori. " Governare i flussi primari per poter gestire quelli secondari e nella dimensione esterna diventa centrale il partenariato con i Paesi del Nord Africa e non solo. Servono alternative che ci permettano di organizzare una migrazione illegale e stroncare quelle illegali, non possiamo continuare a consentire lo schiavismo nel terzo millennio ", ha spiegato Meloni.