"Continuerò a essere libera". Sardone sotto scorta per le minacce degli islamici

Il clima di tensione nel nostro Paese è palpabile e il riacutizzarsi della guerra in Medio Oriente ha ulteriormente esacerbato gli animi. Le conseguenze possono essere molto gravi ed è per questo che il sistema anti-terrorismo è in allerta. Come hanno spiegato a più riprese i ministri, al momento non ci sono minacce specifiche sul nostro Paese ma il rischio che esistano dei lupi solitari pronti a colpire, soprattutto obiettivi sensibili e simbolici, è altissimo. Tra gli obiettivi ci sono anche personalità politiche di spicco, soprattutto quelle che si sono esposte per contrastare la diffusione dell'Islam violento e prepotente. Tra questi, a Milano, spicca Silvia Sardone, la cui vulnerabilità aumenta in considerazione del fatto che essendo lei un esponente del parlamento europeo, è spesso in viaggio tra Bruxelles e Strasburgo.

Di minacce ne riceve quotidianamente, molte di queste proprio da esponenti del mondo islamico residenti in Italia. A preoccupare maggiormente sono quelle di morte indirizzate alla sua persona ma anche ai suoi figli, due, soprattutto in un momento storico come questo. Per tale ragione, considerando il forte rischio al quale è esposta, ora a Silvia Sardone è stata affidata una scorta. " Evidentemente per questi estremisti è particolarmente fastidioso che a esprimere certe idee sia una donna libera e non sottomessa e in silenzio come piacerebbe a tanti di loro ", spiega l'europarlamentare in una nota. L'esponente leghista è spesso sulle barricate e non ha paura a esternare le sue posizioni sul velo islamico, sull'islamizzazione dell'Europa e sulle moschee abusive.