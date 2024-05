"A decidere fu un algoritmo". Gentiloni smentisce Conte sui soldi del Pnrr

Giuseppe Conte s'era appuntato la medaglia sul petto, intenstandosi l'operazione Recovery Fun. "Il mio governo è andato in Europa e ha portato a casa 209 miliardi di euro", aveva ripetuto anche di recente l'ex premier, usando quell'argomento per pungolare Giorgia Meloni in Aula. A distanza di quattro anni si scopre però che l'ammontare di quei sussidi fu ricavato grazie a un algoritmo messo a punto da due alti funzionari di Bruxelles. Alla faccia delle estenuanti trattative attribuite al capo grillino, che presentò se stesso come il deus ex machina calato tra i burocrati e i falchi dell'Ue. A rilevare il retroscena è il commissario europeo Paolo Gentiloni.

Le quote di finanziamento assegnate ai diversi Paesi - ha spiegato Gentiloni in un'intervista - "non sono state negoziate dai capi di governo. Sono state ricavate da un algoritmo che è stato tra l'altro ideato e definito da due direttori generali (entrambi olandesi). C'è un pò di retorica italiana sul fatto che abbiamo conquistato un sacco di soldi. Non è vero". Parole che risuonano come una smentita rispetto all'eccessiva prosopopea che accompagnò l'ottenimento di quei fondi e che Conte tradusse subito in chiave politica. "La nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate", disse infatti l'allora premier, interpretando quel risultato come la riprova di una particolare compattezza del suo governo.

Ora le rivelazioni di Gentiloni smorzano quella narrazione. L'Italia è il settimo Paese in termini di rapporto tra soldi ricevuti e Pil, ha infatti chiarito l'ex segretario Pd, spiegando che "ci sono altri che in termini relativi hanno portato a casa molto di più, dalla Spagna alla Croazia. Sempre grazie all'algoritmo". La formula digitale in questione si basava su criteri come il numero delle vittime da Covid-19 e i danni provocati all'economia dalla crisi pandemica, ha sottolineato ancora Gentiloni nel colloquio con Paolo Valentino.

Conte - ha aggiunto il commissario europeo - "svolse un ruolo importante" nella trattativa, "così come Gualtieri", allora ministro dell'Economia. "Invece la suddivisione delle risorse fu proposta della Commissione, i governi inserirono solo i conguagli, dopo due anni che furono generosi con alcuni paesi e neutrali per l'Italia". È dunque vero che il leader pentastellato, in qualità di presidente del consiglio in carica, ebbe una responsabilità in quella fase, ma la testimonianza di Gentiloni smentisce le ricostruzioni secondo cui il merito dell'operazione Recovery Fund fu unicamente suo.

Le ricostruzioni di Gentiloni confermano peraltro quanto il forzista Roberto Pella, membro della commissione bilancio della Camera, aveva raccontato a ilGiornale.it nelle scorse settimane.

"Se questi fondi sono arrivati è perché era il Paese più colpito dalla pandemia ed è stato il più aiutato", aveva spiegato l'esponente azzurro, chiarendo meglio le dinamiche che portarono alla distrubuzione dei sussidi tra i vari Paesi.