"Enorme soddisfazione". Eletta la prima vicepresidente dell'Europarlamento per FdI

Prima volta storica in assoluto per Fratelli d'Italia: con 314 voti su una maggioranza assoluta di 305, Antonella Sberna diventa vicepresidente del Parlamento Europeo come rappresentante del gruppo dei Conservatori. Dopo avere mancato l'elezione nel primo scrutinio previsto per appena dieci voti, l'ex assessora e consigliera comunale di Viterbo non ha fallito il secondo appuntamento, entrando direttamente nella storia delle istituzioni politiche dell'Ue.

All'ufficialità della sua designazione, Sberna si è limitata a esprimere con un breve commento tutta propria grande soddisfazione per il risultato raggiunto nell'emiciclo di Strasburgo: " Avverto una grande gioia ma soprattutto una grande responsabiltà - ha detto -. Dedicherò il massimo impegno al ruolo istituzionale che oggi mi è stato riconosciuto, un ruolo che ricoprirò in rappresentanza del gruppo dei Conservatori europei ". Il capodelegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento, Nicola Procaccini, ricorda inoltre come sia anche la " prima volta una rappresentante della destra italiana viene eletto alla vicepresidenza del Parlamento europeo ".

Nata a Roma l'11 gennaio 1982, Antonella Sberna si è laureata in Marketing, consumi e comunicazione a Milano. Ha lavorato presso il Parlamento europeo a Bruxelles e il Consolato generale d'Italia a Los Angeles, oltre a trascorrere otto anni al Senato della Repubblica Italiana. È stata assessore ai servizi sociali, alla famiglia e alle politiche europee del Comune di Viterbo e, nelle elezioni europee dello scorso 9 giugno, è stata eletta con il partito di Giorgia Meloni grazie alle 48.949 preferenze ricevute, diventando la prima europarlamentare del comune laziale. Dal 2023 è anche manager di un'agenzia di comunicazione e relazioni istituzionali e responsabile dell'organizzazione di eventi istituzionali.

Insieme a lei, subito dopo il bis di Roberta Metsola, oggi sono stati votati anche altri 13 vicepresidenti dell'Aula, tra cui un altro esponente di Ecr: il lettone Roberts Zile. Il Gruppo dei Socialdemocratici si è preso ben otto posti disponibili: c'è l'altra italiana Pina Picierno, del Partito Democratico (405 voti), la tedesca Katarina Barleu, il rumeno Victor Negrescu, il danese Christel Schaldemose e la spagnola Javi Lopez.

Al Partito Popolare Europeo ne vanno quattro: la tedesca Sabine Verheyen, la polacca Ewa Kopacz e la spagnola Esteban Gonzalez Pons. Due posti per i Liberali: lo slovacco Martin Hojsik e la belga Sophie Wilmès. Infine, la Sinistra entra negli incarici con il francese Younous Omarjee.