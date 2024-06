Elezioni europee, chiusi i seggi. Affluenza al 14%. Domenica urne aperte alle 7

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante i problemi riscontrati in molti seggi per la mancanza di presidenti e di scrutatori, alle 15 le sezioni hanno aperto le porte agli elettori, non senza qualche problema. Gli aventi diritto al voto in Italia sono circa 51milioni, chiamati a eleggere i propri rappresentanti per il parlamento europeo. L'affluenza alle 23 per la prima giornata di voto si è fermata a meno del 15%. Domani i seggi riaprono alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 23, quando inizierà lo spoglio.

Tra i primi a votare questo pomeriggio ci sono Giorgia Meloni a Roma, Matteo Salvini e Ignazio La Russa a Milano. Tutti e tre si sono presentati alle urne poco dopo le 15. " Si decide per i nostri prossimi 5 anni, credo sia molto molto importante andare a votare ", ha dichiarato il premier, ricordando a tutti che non avrebbe violato il silenzio elettorale.

Diversa la scelta di Salvini, che uscendo dal seggio ha invitato alle urne chiedendo " con forza un voto per fermare la guerra e isolare bombaroli pericolosi come Macron. Al di là di tutti gli altri temi sacrosanti su cui la Lega si batte da anni gli italiani possono fermare i venti di guerra ". Quindi, il vicepremier incalzato dai giornalisti ha dichiarato di aspettarsi " un ottimo risultato per la Lega, sicuramente superiore alle politiche e superiore a Forza Italia ". E, quindi, ha affermato con sicurezza: " Saremo il partito che cresce di più. Non faccio pronostici, l'aria è buona ". A chi ha chiesto se avesse votato la decima, Salvini ha risposto ridendo: " L'ho messa bella forte la decima sulla scheda ". Il generale Vannacci, secondo il vicepremier, " sarà votatissimo in Italia ". È stato successivamente riferito che la camicia indossata da Salvini è stato un regalo di Silvio Berlusconi. Un gesto, si spiega, in omaggio al fondatore di Forza Italia nella prima consultazione nazionale dopo la sua morte.

Il presidente del Senato ha scelto un approccio più vicino a quello del premier all'uscita del suo seggio: " Quando si vota è sempre una bella giornata, perché finalmente la gente può esprimere quello che pensa e quello che vuole. E per me la vera giornata di festa per i cittadini è quando vanno a votare ".

Non posso dire le mie previsioni perché commetterei un reato, comunque penso che quello per cui voto io, che non dico, andrà bene

Buon voto a tutti! Per l'Italia!

Quindi, La Russa ha aggiunto: "". In serata ha votato anche il vicepremier: "". Così il segretario di Forza Italia sui suoi profili sociali.