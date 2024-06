Europee, exit poll in Olanda: 8 seggi ai laburisti-verdi, 7 a Wilders

Ascolta ora 00:00 00:00

Urne chiuse in Olanda, al voto in anticipo rispetto agli altri paesi Ue che sabato 8 e domenica 9 giugno saranno chiamati ai seggi per le elezioni europee. L'affluenza registrata è più alta rispetto a quella del 2019, con un aumento significato alle 19:45 rispetto a cinque anni fa. Nello specifico - stando a quanto rilevato da NOS-Ipsos I&O e riportato dal De Telegraaf - a più di un'ora dalla chiusura dei seggi avrebbe preso parte all'appuntamento elettorale il 37% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 34% emerso alla stessa ora nel 2019.

Secondo gli exit poll di Ipsos I&O/NOS, diffusi dopo la chiusura delle urne, in Olanda la coalizione formata da Sinistra Verde-Partito del Lavoro (PvdA/GL) sarebbe in vantaggio: l'asse guidato da Frans Timmermans, l'ex vicepresidente esecutivo della Commissione europea, avrebbe ottenuto 8 seggi. Dietro vi sarebbe invece Pvv di Geert Wilders, che ha trionfato alle ultime elezioni politiche: il Partito per la Libertà di destra nazionalista incasserebbe invece 7 seggi. Uno scenario che è stato accolto con gioia dallo stesso Wilders, che sui social ha esultato: " Pvv è il vincitore più grande. Ed è davvero emozionante perché possiamo ancora diventare i più grandi quando domenica verranno annunciati i risultati finali. Grazie elettori del Pvv ".

All'Olanda spetteranno 31 seggi disponibili sui 720 totali previsti all'Eurocamera. Va comunque specificato che al momento si tratta di semplici exit poll mentre per i risultati effettivi e ufficiali bisognerà attendere le ore 23 di domenica, quando chiuderanno i seggi a livello europeo: a quel punto prenderà il via lo spoglio in tutta l'Ue e in tempo reale inizieranno ad arrivare i dati che, con il passare dei minuti, delineeranno i connotati della nuova Europa che si appresta a cambiare volto.

Il voto in giornata è stato segnato da diversi attacchi hacker. A essere prese di mira sono state le pagine di diversi partiti.

Il portale della formazione di Appello Cristiano Democratico (Cda) ha dovuto fare i conti con un "" attacco di denial service, con cui hanno cercato di bloccare il server: per il partito va intesa come un'azione diretta contro "". Anche il sito del Partito per la Libertà (Pvv) ha denunciato il blocco del suo sito. Lo stesso è accaduto a un altro partito di destra radicale, il Forum per la democrazia (FvD).